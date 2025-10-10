Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Rueda de prensa de los arrantzales del 'Beti Aingeru' en Getaria EFE

La tripulación del 'Beti Aingeru' niega un motín y denuncia «explotación laboral y racismo en el sector pesquero»

Los arrantzales senegaleses del barco de Pasaia aseguran que se rebelaron en Asturias para denunciar «condiciones laborales precarias y discriminatorias»

DV

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:48

Comenta

Miembros de la tripulación del barco 'Beti Aingeru' de Pasaia han negado este viernes, tal y como lo hicieron hace dos semanas en este periódico ... , que llevaran a cabo un «motín» a finales de septiembre cuando el buque se encontraba faenando en Asturias, sino «una reivindicación legítima de derechos por parte de los arrantzales» ante un caso de «explotación laboral y racismo en el sector pesquero».

