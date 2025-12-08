Un triángulo de 500.000 metros cuadrados para revitalizar Oarsoaldea El puerto seco de Gipuzkoa permitirá crear «entre 1.000 y 2.500 empleos» y mejoraría la competitividad del puerto de Pasaia

Puerto seco de Guadalajara-Marchamalo, de capacidad similar al que se proyecta en Gaintxurizketa, construido y que empezará a operar en 2026.

El origen del proyecto de la plataforma intermodal Lezo-Gaintxurizketa es la conveniencia de establecer un punto de conexión entre el puerto de Pasaia y la red del Tren de Alta Velocidad (TAV) –por la que además de pasajeros circularán mercancías– y un lugar para trasvasar de forma ágil y eficiente remesas del tren al barco o al camión, y viceversa. Una inversión que mejoraría las prestaciones que puede ofrecer el puerto e incrementaría sus posibilidades de captar nuevos tráficos, entre ellos el de contenedores.

Con las obras ya en marcha del puerto seco de Júndiz, el Gobierno Vasco entiende que el nodo Lezo-Gaintxurizketa no chocaría con este, puesto que el tráfico ferroviario de mercancías en el alavés «estará condicionado por las altas tasas que conllevará circular por la red de alta velocidad entre Irun y Vitoria».

Unos costes que harán que «en su mayor parte solo mercancías de alto valor añadido y elevados márgenes encontrarán la rentabilidad adecuada». Es por ello que Lezo-Gaintxurizketa se configura como el «punto de intercambio de mercancías entre los distintos anchos», con los de alto valor añadido utilizando la red de alta velocidad, y los más comunes pudiendo circular por la vía convencional.

El 'puerto seco' se proyecta en el triángulo que forman el polígono Ipintza de Lezo, la rotonda del alto de Gaintxurizketa, y el polígono Lanbarren, con el límite que forman las actuales vías del tren entre los dos últimos puntos, al norte de la carretera GI-636. Son más de 500.000 metros cuadrados de suelos disponibles con fácil acceso ferroviario y por carretera en los que, según los cálculos preliminares, podrían crearse entre 1.000 y 2.500 puestos de trabajo en las empresas de transporte y logística que se pudieran implantar en el polígono.

La terminal ferroviaria ocuparía en torno a una cuarta parte del terreno, unos 128.000 metros cuadrados y, según los últimos cálculos, realizados en 2019 cuando los gobiernos central y vasco firmaron el protocolo de colaboración que sirvió para encargar el estudio informativo del proyecto, se estimó que la inversión necesaria se acercaría a los 128 millones de euros. Una cifra que habrá que actualizar.

