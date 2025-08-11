Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Socorristas vigilando la playa de la Zurriola en Donostia ante la aparicion de carabelas portuguesas Iñigo Royo

Tres personas sufrieron ayer picaduras de carabela portuguesa en Gipuzkoa

Dos personas se vieron afectadas en la playa de Ondarreta de San Sebastián y una en Zarautz, que fue trasladada al PAC del municipio

M. C.

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:57

Tres personas sufrieron picaduras de carabela portuguesa este domingo en las playas vascas, todos los casos se dieron en Gipuzkoa, concretamente, dos en la playa ... de Ondarreta de San Sebastián y una en Zarautz. En este último caso, la persona afectada fue trasladada al PAC del municipio al precisar atención sanitaria, según ha informado el Departamento de Salud.

