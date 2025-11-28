Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tres detenidos por robo con fuerza en una caseta de Aia

Los arrestados, una mujer de 60 años y dos hombres de 41 y 20, trataron de huir en una furgoneta, pero fueron capturados en Hernani

Á.L.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

Una mujer de 60 años y dos hombres de 41 y 20 han sido detenidos en Hernani por cometer un robo con fuerza en una caseta de una vivienda de Aia.

Según informan desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, agentes de la Ertzaintza detuvieron durante la noche de este pasado jueves en Hernani a tres personas, sospechosas de perpetrar ese robo en un almacén próximo a una vivienda de Aia.

Sobre las nueve de la noche del jueves, la Ertzaintza fue alertada de la presencia de varias personas robando en una caseta ubicada junto a una vivienda unifamiliar del municipio de Aia. Los finalmente detenidos habrían roto el candado de la puerta de acceso a este almacén para cometer el robo y, seguidamente, habrían huido a bordo de una furgoneta. Consiguieron captar la matrícula de este vehículo y facilitarla a las Ertzain-etxeas de las localidades cercanas.

Minutos después, agentes de la policía autonómica localizaron en Hernani una furgoneta que coincidía con la descripción aportada y procedieron a detenerla. En ella viajaban una mujer, de 60 años, y dos hombres de, 41 y 20 años, y en el registro localizaron el material sustraído de la caseta de Aia.

Ante estos hechos, procedieron a la detención de estas tres personas por sendos delitos de robo con fuerza. Los tres arrestados, todos de nacionalidad española y con numerosos antecedentes policiales, fueron trasladados a la Ertzain-etxea de Hernani para llevar a cabo las pertinentes diligencias y, una vez finalizadas, han sido puestos en libertad este viernes, a la espera de ser citados por la autoridad judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  2. 2 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  3. 3 El joven que deja su empleo fijo en Mercadona para abrir la única pescadería de su pueblo: «La vida rural también merece luz»
  4. 4 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  5. 5 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  6. 6

    Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  7. 7

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  8. 8 Investigan un atropello de dos alumnas en Logroño por su posible relación con un caso de acoso escolar
  9. 9

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  10. 10

    Gobierno Vasco, BBK y Kutxabank se alían y presentan una oferta de 500 millones para comprar Ayesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tres detenidos por robo con fuerza en una caseta de Aia

Tres detenidos por robo con fuerza en una caseta de Aia