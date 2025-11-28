Tres detenidos por robo con fuerza en una caseta de Aia Los arrestados, una mujer de 60 años y dos hombres de 41 y 20, trataron de huir en una furgoneta, pero fueron capturados en Hernani

Á.L. Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:27 Comenta Compartir

Una mujer de 60 años y dos hombres de 41 y 20 han sido detenidos en Hernani por cometer un robo con fuerza en una caseta de una vivienda de Aia.

Según informan desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, agentes de la Ertzaintza detuvieron durante la noche de este pasado jueves en Hernani a tres personas, sospechosas de perpetrar ese robo en un almacén próximo a una vivienda de Aia.

Sobre las nueve de la noche del jueves, la Ertzaintza fue alertada de la presencia de varias personas robando en una caseta ubicada junto a una vivienda unifamiliar del municipio de Aia. Los finalmente detenidos habrían roto el candado de la puerta de acceso a este almacén para cometer el robo y, seguidamente, habrían huido a bordo de una furgoneta. Consiguieron captar la matrícula de este vehículo y facilitarla a las Ertzain-etxeas de las localidades cercanas.

Minutos después, agentes de la policía autonómica localizaron en Hernani una furgoneta que coincidía con la descripción aportada y procedieron a detenerla. En ella viajaban una mujer, de 60 años, y dos hombres de, 41 y 20 años, y en el registro localizaron el material sustraído de la caseta de Aia.

Ante estos hechos, procedieron a la detención de estas tres personas por sendos delitos de robo con fuerza. Los tres arrestados, todos de nacionalidad española y con numerosos antecedentes policiales, fueron trasladados a la Ertzain-etxea de Hernani para llevar a cabo las pertinentes diligencias y, una vez finalizadas, han sido puestos en libertad este viernes, a la espera de ser citados por la autoridad judicial.