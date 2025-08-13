Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trena berandu helduz gero, eskubideak nola bermatu

I. M.

Asteazkena, 13 abuztua 2025, 17:36

Uda eta oporraldia helduta, mugikortasuna areagotu egiten da, baita tarteka honen ondoriozko arazoak ere. Trena aukera erosoa izan ohi da mugitzeko, baliteke ez hegazkina bezain azkarra edo autoa bezain malgua, baina lasaiagoa izan ohi da. Beti, trenbide-garraioaren erabiltzaile gisa txartela erosten duzunetik helmugara iritsi arte dituzun eskubideak ezagutuz gero. Jarraian bildu ditugu nagusiak:

Aldaketen informazioa: Bidaiaren aldaketei buruzko informazioa jasotzeko eskubidea duzu, bai aurretik bai bitartean, baita eteteei eta atzerapenei buruzko abisuak ere (planifikatuta eta denbora errealean).

Atzerapenen edo baliogabetzeak: 60 minutu baino gehiagoko atzerapena aurreikusten denean txartelaren zenbateko osoa itzultzearen edo bidaiarekin jarraitzearen artean aukera dezakezu. Lehenean egin gabeko bidaiaren zatiari edo zatiei eta dagoeneko egindako zatiari edo zatiei dagokiena izango da (60-119 minutu artean %25, 120tik gora %50); bigarrenak ordezko bide batetik eramango zaitu. Aldiz, atzerapena 60 minututik beherakoa bada, ez dagokizu kalte-ordainik.

Hala ere, tren-enpresak frogatzen badu atzerapena ezohiko zirkunstantziek eragin dutela, hala nola muturreko fenomeno meteorologikoek edo zerbitzuaren funtzionamendu segurua arriskuan jartzen duten hondamendi natural larriek, ez daude behartuta kalte-ordainak ordaintzera.

Zure eskubideak errespetatu ez direla uste baduzu, tren-konpainiari erreklamatu behar diozu. Zure erantzunak ez bazaitu asebetetzen, erreklamazioa jarri behar duzu zure lurralde historikoko Garraioko Arbitraje Batzordean (Arabako Garraioko Arbitraje Batzordea, Bizkaiko Garraioko Arbitraje Batzordea edo Gipuzkoako Garraioko Arbitraje Batzordea).

Orientabide orokorrak dira. Konpainiek ezarritako aldaketei eta baliogabetzeei buruzko arauak kontsultatu behar dituzu beti. Batzuetan, tren-konpainiak puntualtasun-konpromiso bat eskaintzen du, eta, konpromiso horri esker, kalte-ordainak eska ditzakezu bete ezean, eta Europako araudian ezarritakoa baino onuragarriagoa da. Gainera, baliteke dirua itzuliko zaizula bermatzea, atzerapena eragin duten arrazoiak edozein direla ere.

