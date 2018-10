«Han tratado de matarme cinco veces pero si me callo, muero por dentro» Lolita Chávez, activista y defensora de los Derechos Humanos en Guatemala, denuncia los desplazamientos forzados en los territorios debidos al extractivismo de los recursos naturales por parte de empresas extranjeras o gubernamentales ESTRELLA VALLEJO Domingo, 28 octubre 2018, 21:32

Reconoce abiertamente que no es la vida que se hubiera imaginado de cría. Lolita Chávez es activista y defensora de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, y líder indígena guatemalteca. Se siente orgullosa porque cada vez hay más altavoces que reproducen su lucha por preservar los recursos naturales y denunciar desplazamientos forzados en los territorios debidos al extractivismo de los recursos naturales por parte de empresas extranjeras o gubernamentales. Pero eso le ha hecho verse en la tesitura de tomar decisiones difíciles. Hace casi dos años se vio obligada a huir de su país. «He contado más de cinco intentos de asesinato directos». Recientemente estuvo en San Sebastián, en Tabakalera, como encargada de abrir el ciclo 'Ciudad y otras políticas'.

- Se ha convertido en un referente internacional, pero cuando echa la vista atrás y recuerda el momento en el que decidió emprender esta lucha, ¿sigue convencida de que tomó la decisión correcta?

- Hay momentos de desesperación, no lo oculto. El miedo me lleva a situaciones en las que me conecto más con la muerte que con la vida. Puede que a estas alturas ya no lo piense, pero sí que es cierto que mi familia, organizaciones y comunidades con las que estoy en contacto me recomiendan que lo deje, que no continúe, porque el riesgo de muerte es elevado.

- ¿Cuántas veces han intentado acabar con su vida?

- He contado más de 5 intentos de asesinato directos. Pero por lo que he podido saber a raíz de una investigación ha habido más planes. Las amenazas de muerte existen, pero también hay intentos de violaciones sexuales, expresiones de tortura psicológica, misoginia, persecuciones y expresiones de odio. En ese sentido tengo sentimientos encontrados porque sé que si sigo defendiendo la vida y el territorio, va a haber ataques contra mí, pero si me mantengo al margen, ese silencio me matará por dentro.

- ¿Qué situaciones se han generado en su pueblo, K'iche?

- Para que te hagas una idea, en 2010 se hablaba de un 49% de empobrecimiento de la población. En 2015 la cifra había incrementado hasta el 60%. Es un ejemplo, pero hay más. No hay acceso a la educación, todo lo público está en manos corruptas, el racismo institucional hace que el acceso a los servicios básicos sea precario. Todo esto lo denunciamos públicamente, el problema es que los medios de comunicación tradicionales tratan de silenciarnos.

- Entiendo que el hecho de que además sea una mujer la que alza la voz sobre estas cuestiones no juega en su favor, precisamente.

- Se nos señala mucho. La imagen de mujer indígena en Guatemala está asociada a un modelo esclavizador, sujeto a un grado de control por parte del hombre o de la gente rica, del Estado, de la Iglesia... Primero la sociedad machista empezó a decir que por qué no resolvíamos los problemas a nivel interno. Después vinieron las amenazas de muerte vía telefónica, a través de los medios y los intentos de asesinato. Los embarazados forzados están a la orden del día y en eso tiene mucho que ver cómo se ha incidido mucho en ideologías de control por parte de la Iglesia y en la esclavización a través de la religión. La idea de que se pueda aprobar una ley del aborto es imposible.

- Se estima que hay del orden de 900 crímenes impunes desde 2010.

- Y la cifra sigue en aumento. En los últimos meses asesinaron a dos compañeras. Pero también tras la firma de acuerdos de Paz hubo masacres, tras las cuales el Gobierno se había comprometido a hacer un ejercicio de desmilitarización y desarme que quedó en nada. El año pasado hubo una masacre cuando quemaron a las niñas en Virgen de la Asunción. Todo ello nos mantiene en un ambiente de trauma social muy perverso. No hay empleo, hay bastantes suicidios, la juventud cae en la drogadicción, las Maras, que son muy sanguinarias, matan a sueldo pero por cantidades ridículas de unos 30 euros. La violencia es permanente. También existe la trata de mujeres, agudizada por estar en territorio fronterizo. Todos los días desaparecen niñas. Existe un vínculo con mafias corporativas como la narcoactividad en territorios controlados por empresas transnacionales. Cuando me atacaron, las armas que utilizaron fueron alquiladas, como quien alquila mobiliario para fiesta de cumpleaños. Las armas se mueven de manera libre por las fronteras. Y las drogas también.

- Está acusada de amenazas, asociación ilícita, plagio... ¿En qué situación se encuentra en su país?

- No puedo entrar en Guatemala y prefiero mantener en secreto mi lugar de residencia. Me vi en la obligación de huir hace casi dos años porque los incidentes estaban siendo permanentes hacia el Consejo de Pueblos K'iches al cual pertenezco y porque las personas que perpetraron mi último ataque el 7 de junio de 2017 no han sido detenidas por el momento.

- El año pasado el Gobierno Vasco le concedió el Premio Ignacio Ellacuría de cooperación. También quedó finalista del Premio Sajarov que concede el Parlamento Europeo. ¿Le hace sentirse más respaldada?

- Claro, ha sido un respiro y te da fuerzas para continuar, pero no es el final de la batalla. Son expresiones de solidaridad que ayudan a visibilizar el problema, pero la realidad es que se sigue funcionando exactamente igual.

- ¿Se siente encarnando la lucha de David contra Goliat?

- En cierto modo sí. El intento de exterminio de los pueblos originarios es una realidad que llevamos generaciones viviendo. Por ejemplo, en mi pueblo no hay acceso al agua desde hace décadas. La deforestación y la tala de árboles es brutal. En Guatemala hay un problema muy serio con el extravismo y la implementación de empresas mineras internacionales a las que se les conceden licencias sin consultar a los pueblos que residimos allí. Guatemala no está respetando los pueblos. Hay zonas atacadas por el ejército, donde las comunidades son desalojadas de forma criminal y todo eso queda impune. Hay una comunidad que está entre México y Guatemala y la gente se está muriendo, a muchas familias les están arrebatando sus tierras. El Gobierno no garantiza la vida, es el vínculo entre los pueblos el que trata de garantizarla. Y a ello se suma que las políticas neoliberales de las empresas están anulando todos estos derechos. Implementan políticas macroeconómicas y eso hace que los estados se conviertan en entes de funcionamiento operativo para las empresas.

- Un cambio a corto plazo parece complicado.

- Lo es, pero la esperanza no se pierde. Nuestras abuelas siempre han vivido los intentos de exterminio y a pesar de todos conseguimos mantenernos en pie.

- Hace casi dos años que dejó su país. ¿Espera regresar algún día?

- Espero que sí. Ahora estoy tranquila y he podido conocer otros territorios que se encuentran en la misma situación que mi pueblo. De esas nuevas relaciones también se aprende. Ahora bien, la nostalgia que siento por mi hogar y por no poder ver a mi familia es profunda. Yo no había planificado una vida como la que estoy viviendo, pero sabía que en cierto momento iba a tener que suceder algo así. En mi pueblo, quienes han estado en el exilio me han estado formando a distancia y he tenido sus experiencias para saber qué hacer en momentos en los que una se encuentra en la desesperación más absoluta. Es lo que me toca vivir y lo estoy haciendo con mucha responsabilidad.