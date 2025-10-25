Transportes se compromete con el PNV a que las catas del TAV bordeen Aralar

La realización de las catas geotécnicas para analizar la opción de una 'tercera vía' para conectar el Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Euskadi ... y Navarra a través de Ezkio-Itsaso se ha convertido en una ceremonia de la confusión. Si el pasado martes la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, denunció públicamente que el Gobierno central había incumplido lo acordado previamente al adjudicar parte de las catas dentro del parque natural de Aralar, ayer emitió un comunicado en el que aplaudió que «Madrid rectifique y vaya a realizar las catas del TAV bordeando Aralar». Entre medias, se ha producido una conversación entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, en la que, según la diputada jeltzale, el ministro le garantizó que las catas se harán «bordeando Aralar», siguiendo la propuesta de 'tercera vía' que aportó el Gobierno Vasco en 2018 en un informe de alegaciones. Fuentes del Ministerio de Transportes, por su parte, se limitaron a señalar ayer que «seguimos trabajando en cumplir los compromisos y no queremos entrar en ninguna polémica». Es decir, no confirmaron oficialmente que se haya producido ninguna rectificación en las catas adjudicadas, que están previstas en Beasain, Olaberria, Idiazabal, Ataun y la localidad navarra de Bakaiku.

Este guirigay en torno a un proyecto estratégico para Euskadi y Navarra, y que afecta a todo el corredor mediterráneo del TAV, hace que ahora mismo nadie –ni instituciones ni mucho menos la ciudadanía– sepa con exactitud dónde se van a realizar las catas y cuáles van a ser los criterios que decidirán si la conexión de la 'Y' vasca con Navarra se realiza por Gipuzkoa (Ezkio-Itsaso) o por Álava (Vitoria). Una confusión que se agrava por los retrasos que acumula la llegada del TAV a Euskadi y por la tardanza en realizar unas catas que llevan anunciándose desde hace un año, pero que no llegan a producirse.

En las últimas semanas, después de meses de cruces de declaraciones entre la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno central, parecía que se había alcanzado un consenso en que la opción más plausible para explorar la conexión del TAV a través de Gipuzkoa era centrarse en la 'tercera vía' que evitaría adentrarse en un túnel a través de la sierra de Aralar, una opción que el estudio informativo inicial del Gobierno central denominaba como 'Solución H', frente a la 'Solución V' que analizaba la conexión por Vitoria. En las alegaciones presentadas por el Gobierno Vasco en 2018 a ese estudio inicial se planteaba un trazado alternativo a la Solución H que «evitaría el trazado subterráneo bajo el parque natural de Aralar», lo que «disminuiría los impactos ambientales y (en parte) los costes». Aquellas alegaciones no fueron atendidas por el Gobierno central en su momento y se guardaron durante años en un cajón, pero ahora la Diputación de Gipuzkoa las abraza como la mejor alternativa posible para conectar la 'Y' vasca con Navarra. Y en los últimos meses el Gobierno central también había decidido centrar los esfuerzos en esta 'tercera vía', dejando en un segundo plano la opción de horadar 30 kilómetros de túneles bajo Aralar, una alternativa mucho más cara que la solución de Vitoria, que apenas prevé 6 kilómetros de túneles.

Hay que tener en cuenta también que aquellas alegaciones del Gobierno Vasco en 2018 –que el propio lehendakari Pradales aseguró en abril en una entrevista en este periódico que «siguen siendo nuestra posición sobre la conexión del TAV con Navarra»– fueron presentadas por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras que lideraba Arantxa Tapia (PNV). El actual Departamento de Movilidad Sostenible, encabezado por Susana García Chueca (PSE), no se ha decantado por ninguna de las alternativas que se barajan y se limita a reclamar «que las catas se hagan cuanto antes y las instituciones concernidas faciliten la labor de los técnicos». Pero no toma partido y se aleja de cualquier polémica.

Con el Gobierno Vasco viendo la disputa desde la barrera, son las diputaciones de Gipuzkoa y Araba las que están tratando de arrimar el ascua a su sardina frente a un Ejecutivo central que hace equilibrios para tratar de no desairar a nadie, aunque no siempre lo consigue. La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha tenido varios encontronazos con el Ministerio de Transportes en los últimos meses, el último de ellos esta misma semana a cuenta de la localización de las catas adjudicadas el 18 de septiembre por el Gobierno central, aunque no trascendieron hasta hace una semana.

En la tirante relación que mantiene Mendoza con el secretario de Estado de Transportes, el irundarra José Antonio Santano, en torno a la conexión del TAV con Navarra, este martes resonó la exigencia de «seriedad, transparencia y rigor» que realizó la diputada general al acusar al ministerio de no respetar el acuerdo de que las catas no tocaran el parque natural de Aralar, después de que la Diputación comprobara que en la adjudicación de las pruebas geotécnicas se prevén incursiones en terrenos de Ataun e Idiazabal. Transportes guarda silencio desde entonces.

Conversación con Puente

Ayer la novedad en este culebrón en el que se ha convertido la ejecución de las catas la aportó la portavoz del PNV en el Congreso, la guipuzcoana Maribel Vaquero, que desveló en una entrevista radiofónica que se ha reunido en los últimos días con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y que este le ha garantizado que las catas del TAV «bordearán Aralar». «No tengo por qué dudar de la palabra de Puente y nos quedamos con ello», añadió.

La Diputación de Gipuzkoa no tardó en reaccionar a estas declaraciones con un comunicado de Eider Mendoza en el que la diputada general «valora positivamente que Madrid rectifique y vaya a realizar las catas bordeando Aralar». También remarcó «la importancia de que los trabajos se efectúen en coherencia con la propuesta que se realizó en las alegaciones del Gobierno Vasco». Mendoza volvió a exigir «máxima colaboración y transparencia» para impulsar este proyecto.