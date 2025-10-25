Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un operario camina por la plataforma del TAV entre Beasain y Ezkio-Itsaso. LOBO ALTUNA

Transportes se compromete con el PNV a que las catas del TAV bordeen Aralar

La Diputación de Gipuzkoa aplaude la «rectificación» del Gobierno central, mientras el Ministerio se limita a decir que no quiere «polémicas»

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

La realización de las catas geotécnicas para analizar la opción de una 'tercera vía' para conectar el Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Euskadi ... y Navarra a través de Ezkio-Itsaso se ha convertido en una ceremonia de la confusión. Si el pasado martes la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, denunció públicamente que el Gobierno central había incumplido lo acordado previamente al adjudicar parte de las catas dentro del parque natural de Aralar, ayer emitió un comunicado en el que aplaudió que «Madrid rectifique y vaya a realizar las catas del TAV bordeando Aralar». Entre medias, se ha producido una conversación entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, en la que, según la diputada jeltzale, el ministro le garantizó que las catas se harán «bordeando Aralar», siguiendo la propuesta de 'tercera vía' que aportó el Gobierno Vasco en 2018 en un informe de alegaciones. Fuentes del Ministerio de Transportes, por su parte, se limitaron a señalar ayer que «seguimos trabajando en cumplir los compromisos y no queremos entrar en ninguna polémica». Es decir, no confirmaron oficialmente que se haya producido ninguna rectificación en las catas adjudicadas, que están previstas en Beasain, Olaberria, Idiazabal, Ataun y la localidad navarra de Bakaiku.

