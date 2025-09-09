Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun

Un camión trailer portacoches se quedó atascado este martes debajo de un puente en el barrio de Eguzkialde de Oiartzun al superar la altura máxima ... permitida para cruzar por debajo.

El incidente se produjo sobre las 19.30 de esta tarde en la carretera GI-2134 dirección Oiartzun, cuando el vehículo se quedó atrapado bajo un puente cuando se dirigía hacia la autopista AP-8, obstaculizando la zona. El paso del puente indicaba una altura máxima de 4.5 metros, y el vehículo, que portaba varios coches en su trailer superaba estas medidas, por lo quedó bloqueado al intentar pasar por debajo.

Según informó el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, varias patrullas de la Ertzaintza dirigieron al lugar de los hechos para asistir en el incidente. Según las mismas fuentes, no se reportaron afecciones en la carretera, ni retenciones de ningún tipo.