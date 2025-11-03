Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gendarmes franceses inspeccionan una furgoneta en el puente de Santiago que hace de muga entre Irun y Hendaia. A la izquierda, uno de los alijos de 'coca' incautados en Francia en septiembre. AFP

El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»

La Fiscalía de Gipuzkoa y las de Burdeos y Baiona confirman el auge de esta vía de entrada de droga a Europa tras la incautación de 3.000 kilos de 'coca' en los dos últimos meses

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:03

La frontera de Irun y los pasos alternativos de Ibardin, Sara y Dantxarinea se están convirtiendo en una de las principales puertas para la introducción ... de droga en Europa, sobre todo cocaína pero también cannabis. La presión policial en los grandes puertos marítimos del norte de Europa que tradicionalmente empleaban los grandes narcotraficantes para hacer llegar sus cargamentos –Amberes, Róterdam, Hamburgo...– ha disparado hasta niveles «nunca antes vistos» el trasiego de narcóticos por esta conexión terrestre entre Gipuzkoa e Iparralde. Es la advertencia lanzada por las fiscalías de Baiona y Burdeos, tras las tres toneladas de 'coca' decomisadas en el suroeste francés en apenas dos meses. Toda había pasado por la muga, un entorno que «marca la realidad del narcotráfico en Gipuzkoa», según alerta también la Fiscalía de este territorio en su memoria de 2025 publicada en septiembre.

