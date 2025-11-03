El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»

La frontera de Irun y los pasos alternativos de Ibardin, Sara y Dantxarinea se están convirtiendo en una de las principales puertas para la introducción ... de droga en Europa, sobre todo cocaína pero también cannabis. La presión policial en los grandes puertos marítimos del norte de Europa que tradicionalmente empleaban los grandes narcotraficantes para hacer llegar sus cargamentos –Amberes, Róterdam, Hamburgo...– ha disparado hasta niveles «nunca antes vistos» el trasiego de narcóticos por esta conexión terrestre entre Gipuzkoa e Iparralde. Es la advertencia lanzada por las fiscalías de Baiona y Burdeos, tras las tres toneladas de 'coca' decomisadas en el suroeste francés en apenas dos meses. Toda había pasado por la muga, un entorno que «marca la realidad del narcotráfico en Gipuzkoa», según alerta también la Fiscalía de este territorio en su memoria de 2025 publicada en septiembre.

En su informe, basado en datos de 2024, los fiscales de Gipuzkoa constataban un movimiento bidireccional en la zona del Bidasoa, con envíos «sobre todo» de hachís y cannabis hacia el norte, y «anfetaminas y heroína procedente del centro y este de Europa» hacia el sur. La cocaína parece haber irrumpido con fuerza, «algo absolutamente lógico» según fuentes policiales, dado que se trata de una ruta consolidada en la distribución de cannabis, y el narcotraficante «por el mismo riesgo, prefiere transportar una sustancia que les va a reportar mayores beneficios como la cocaína». Por esta circunstancia, en Francia observan que el cannabis está pasando «a un segundo plano», aunque desde agosto se han requisado cantidades similares a las de 'coca'.

Nueva vía por la muga La vigilancia policial en los puertos marítimos del norte de Europa ha cambiado algunas rutas

Los 1.563 kilos de esta sustancia blanca decomisadas entre el 5 de septiembre y el 10 de octubre bajo la dirección de la Fiscalía de Baiona «no tienen precedentes en nuestra jurisdicción. Ha habido una explosión en comparación con 2024», confirma la recientemente nombrada fiscal de Baiona, Mariel Garrigos, en declaraciones a 'Sud Ouest'. Casi otra tonelada y media fue aprehendida bajo la jurisdicción de Burdeos tras pasar también por Irun.

En este sentido, el fiscal bordelés, Renaud Gaudeul, explica en el citado diario que el transporte de cocaína por esta ruta terrestre ha experimentado este año «un aumento considerable», pues en todo 2023 las incautaciones aduaneras ascendieron a 37 kilos en 2023 y otros 360 en 2024.

«Desde finales de 2024»

Estas cifras concuerdan con los decomisos realizados en todo Gipuzkoa por la Ertzaintza, la Guardia Civil o la Policía Nacional. En diez meses, las cifras se han multiplicado por diez en Nueva Aquitania. También lo harán en las estadísticas de la Policía vasca al cierre de este año, donde figurarán los 600 kilos ocupados el 20 de diciembre en una autocaravana que viajaba de Salamanca a Euskadi.

«Desde finales del año pasado, la novedad –añade Gaudeul– es que hemos observado una inversión en la ruta de la cocaína, que antes fluía de norte a sur y ahora lo hace en sentido contrario. Esto se debe, en parte, al aumento de los controles en los puertos del norte de Europa».

Fiscalía de Gipuzkoa Avisa del cannabis y hachís que pasa al norte y la heroína y anfetaminas que van hacia el sur

Según el fiscal de Burdeos, «se utilizan diversas vías» para hacer llegar la cocaína desde los países sudamericanos de origen. «Existen rutas directas desde Sudamérica a España y Portugal, mientras que otras transitan por África, siguiendo la misma ruta que el cannabis». Los métodos operativos son «muy variados» y prácticamente de película: «transporte marítimo, descarga de la mercancía cerca de las costas españolas y portuguesas, transporte mediante semisumergibles…». Una vez en la península, el viaje se completa por carretera.

Es aquí donde el nudo de la A-8 y la A-63 entre Irun y Biriatu cobra un valor estratégico para enlazar con las carreteras de los Pirineos Atlánticos que tradicionalmente eran utilizadas para el transporte de cannabis, sin descuidar «los puertos de montaña de Ibardin, Sara o Dantxarinea», donde también se llevan a cabo controles policiales más aleatorios. Por estos puntos y otros más alejados en la zona de Béarn, «la droga se distribuye al oeste de Francia, la región de París, y también a otros destinos, como el norte de Europa, incluyendo Inglaterra e Irlanda».

En cinco camiones

La alerta de las distintas fiscalías afectadas obedece a las tres toneladas de cocaína decomisadas en cinco actuaciones policiales en un margen de dos meses. En todas ellas, los alijos viajaban ocultos en distintos habitáculos más o menos sofisticados habilitados en el remolque o incluso en el depósito de combustible de los vehículos. El primer gran golpe lo dieron agentes de la Guardia Civil del País Vasco y la Gendarmería Nacional Francesa el 10 de agosto, con un alijo de 1.345 kilos interceptados en Burdeos ocultos en un vehículo pesado conducido por un español por la A-63 tras pasar por el peaje de Biriatu.

Cocaína por Irun Los decomisos de 'coca' se han multiplicado por diez en Aquitania en un año: de 360 kilos a 3.000

Su valor en el mercado rondaría los 50 millones de euros. En este paso de cobro en la A-8, la brigada de vigilancia interna de la aduana de Hendaia se incautó de 622 kilos en dos días de septiembre, con un valor de 25 millones: 262 el día 5 y 360 el día 7. Viajaban en sendos camiones con placas de Europa del este con chóferes moldavos. El día 22, los mismos agentes incautaron otro camión con 772 kilos en Anglet. Y el 10 de octubre, un transportista búlgaro fue sorprendido con 179 kilos en Biriatu. Los 3.000 kilos pasaron por Irun.