¿Por qué hay nuevos radares en la A-15? Las obras en el túnel de San Lorenzo y el aumento de la circulación por el cierre de Belate motivan la colocación de un control «temporal» GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 7 septiembre 2018, 06:54

Los usuarios de la autovía de Leitzaran (A-15) se habrán percatado desde inicios de julio que las obras en el túnel de San Lorenzo que queda en los carriles sentido Pamplona les obligan a ralentizar el paso por el bypass habilitado en la calzada de sentido contrario. Cuando uno se encuentra con la presencia de un camión u otro vehículo pesado, está obligado a circular detrás suyo, pero si no topa con semejante obstáculo, debe tener en cuenta que el elemento disuasorio por excelencia, el radar, le controla la velocidad. No puede -si no quiere recibir la correspondiente multa- rebasar los 60 kilómetros por hora.

La Diputación foral de Gipuzkoa ya avisó antes de que se iniciaran los trabajos -el 18 de junio- que las limitaciones de tráfico permanecerían vigentes durante los cuatro meses en los que se alargarán las obras, tiempo durante el cual se instalarían radares para asegurar que se respetan los límites. Ayer, el Boletín Oficial del País Vasco publicó que la directora de Tráfico del Gobierno Vasco autorizó, mediante resolución del 31 de julio, «la instalación y uso de dispositivos de captación y reproducción de imágenes complementarios de cinemómetros destinados al control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico».

Tráfico explica que como consecuencia de las obras de refuerzo y revestimiento de uno de los tubos del túnel de San Lorenzo, durante cuatro meses la circulación se dirigirá por el otro tubo, por tanto, bidireccional. Este motivo, más la coincidencia del cierre del túnel de Belate y la prohibición de circulación por matrícula par o impar que ha establecido el Gobierno de Navarra en el puerto antiguo de Belate, que provoca un aumento del tráfico en la A-15, «hacen que se considere necesario la instalación de un radar», concluye la directora de Tráfico, Sonia Díaz de Corcuera. Añade que será un radar temporal, mientras dure la ejecución de las obras.