La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»

El popular cocinero ha explicado lo que siempre hace en esta época de otoño

L. G.

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:52

Con la llegada del otoño, hay aromas que despiertan la nostalgia y costumbres que se mantienen. Para Karlos Arguiñano, una de ellas es el irresistible olor a castañas asadas que cada año inunda la mayoría de las ciudades de Gipuzkoa, es el caso de Zarautz. El querido cocinero, natural de Beasain, no falla a su cita con la castañera del pueblo, situada enfrente del mercado, donde cada temporada compra «cuatro o cinco veces» este producto de temporada.

«No son muchas veces, pero me gusta. Y allí ya está, como siempre. Hace veinte días o un mes que la vi instalada», comenta con la cercanía que le caracteriza. «Yo creo que vende bien, aunque todavía no ha hecho mucho frío. Las castañas se venden mejor cuando aprieta el fresco».

Propiedades y beneficios de las castañas

Estamos en tiempo de castañas: en el suelo de nuestros bosques se pueden contar por miles durante esta época del año y en nuestras ciudades empiezan a proliferar en algunas esquinas esos puestos cuyo olor provoca que se nos haga la boca agua. Un fruto seco con unas propiedades particulares que le hacen casi más semejante a los cereales que a otros frutos secos. La castaña es un alimento saludable y que además no está en absoluto procesado. Puedes recogerlas y asarlas en tu propia casa.

Son ricas en nutrientes y tienen alta concentración de hidratos de carbono (36,6 gramos por cada 100 gramos de castaña) y fibra, por lo que ayuda al buen funcionamiento del tránsito intestinal y a combatir el estreñimiento. Es rica en vitaminas C y E (se pierden en parte al asarlas o cocerlas). Son también una importante fuente de potasio, magnesio, hierro o fósforo. Todas estas características otorgan a la castaña propiedades antiinflamatorias y vasculares. Además es un alimento con una gran capacidad para saciar, con lo que gracias a su fibra y a sus hidratos de carbono nos tendrá con el estómago lleno de forma rápida. También aporta agua (alrededor del 50% de su peso cuando está fresca)

Te puede interesar

