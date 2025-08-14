Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Usuario del servicio BetiOn. Juan Lazkano

Los trabajadores de BetiOn harán huelga el próximo lunes

La plantilla del servicio de teleasistencia ha organizado un parón de 24 horas para denunciar despidos «arbitrarios» y «falta de acción de la empresa frente a la agresión sexual de una empleada»

M. C.

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:02

El próximo lunes, 18 de agosto, se ha convocado una huelga de los trabajadores del servicio público de teleasistencia BetiOn. El parón de 24 horas ... ha sido convocado por el Comité Intercentros para denunciar una serie de hechos que tildan de «extrema gravedad» y que, según lamentan, «están poniendo en riesgo tanto los derechos laborales como la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía vasca», tal y como han indicado el comité y los sindicatos ESK, LAB, ELA y UGT en un comunicado hecho público este jueves.

