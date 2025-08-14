Los trabajadores de BetiOn harán huelga el próximo lunes

El próximo lunes, 18 de agosto, se ha convocado una huelga de los trabajadores del servicio público de teleasistencia BetiOn. El parón de 24 horas ... ha sido convocado por el Comité Intercentros para denunciar una serie de hechos que tildan de «extrema gravedad» y que, según lamentan, «están poniendo en riesgo tanto los derechos laborales como la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía vasca», tal y como han indicado el comité y los sindicatos ESK, LAB, ELA y UGT en un comunicado hecho público este jueves.

Tal y como destacan, desde el 1 de agosto de 2023, el servicio BetiOn es gestionado por la empresa Ilunion. Los empleados han denunciado una serie de despidos que han juzgado «arbitrarios» y que les han llevado a convocar la huelga: «El pasado 16 de julio, Ilunion despidió a una trabajadora alegando que sus funciones pasarían a desarrollarse desde Madrid», ha señalado el comité, que insiste en que «este despido responde a una lógica represiva hacia quienes defienden condiciones laborales dignas».

Para justificar el paro de 24 horas, los trabajadores también argumentan que han existido «múltiples sanciones impuestas a diferentes trabajadoras en los últimos meses», que han interpretado como «una campaña de intimidación contra la plantilla». El Comité también destaca el caso de «una trabajadora que sufrió una agresión por parte de un usuario mientras desempeñaba sus funciones» y, según denuncian, «no recibió ni apoyo psicológico o jurídico, ni beneficio de ningún protocolo efectivo de protección por parte de la empresa».

BetiOn es un servicio público esencial, financiado con recursos públicos y destinado a atender a personas en situación de vulnerabilidad. Por ello, dicen, «no puede seguir funcionando a costa de la precarización, el miedo y la desprotección de su plantilla», ha afirmado el Comité Intercentros del servicio, que exige «la readmisión inmediata de la trabajadora despedida, la búsqueda de fórmulas alternativas al régimen sancionador, la activación real y efectiva de protocolos de actuación ante agresiones, con apoyo integral a las trabajadoras del Servicio de Teleasistencia y la implicación urgente de las instituciones públicas para garantizar condiciones laborales dignas en este servicio esencial».

Los trabajadores han declarado que «el compromiso con los cuidados empieza por cuidar a quienes cuidan. No vamos a permitir que se sigan vulnerando nuestros derechos ni que se normalicen situaciones de abuso en un servicio público».