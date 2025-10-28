Trabajadores de Asuncion Klinika solicitan que se garantice su subrogación dentro de un hospital «cien por cien público» para Tolosaldea

Una treintena de trabajadores de Asuncion Klinika han realizado este martes una concentración a las puertas del hospital concertado para reclamar «un hospital cien por ... cien público para Tolosaldea» y que los 350 empleados que conforman la plantilla de este centro tengan «garantizada» su subrogación, igual que ha sucedido con los trabajadores de Onkologikoa desde el pasado mes de junio.

En un comunicado leído por las representantes de LAB y ELA en Asuncion Klinika Iurre Aramendi y Eskoli Sanchez, han anunciado la convocatoria de una manifestación para el día 22 de noviembre, a las 12.00 horas y que partirá desde la Plaza del Triángulo de Tolosa. Las exigencias son claras: las últimas declaraciones realizadas por el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, «no garantizan que el nuevo hospital sea cien por cien público, ni haya atención sanitaria en todos los servicios, ni que el personal de Asuncion Klinika actual pueda seguir trabajando en el nuevo hospital».

La plantilla del centro sanitario lleva «muchos años inmersa» en estas reivindicaciones, y consideran que «hoy en día no tenemos ninguna garantizada». «Los 350 trabajadores que trabajan en Asuncion no tienen garantizada su continuidad. Debemos tener en cuenta que muchos de estos trabajadores se han dedicado durante años a prestar un servicio público a los ciudadanos de la comarca, privatizados y con situaciones precarias», explican las representantes sindicales. Asimismo, señalan que «la propuesta que pone el consejero de Salud encima de la mesa, verbalmente y solo verbalmente, ofrece una solución parcial y limitada en el tiempo y no la damos por buena».

«No tenemos garantías de que sea cien por cien público, ni que sea un hospital comarcal con todos los servicios que reivindicamos»

Se trata de la propuesta de que la plantilla de Asuncion Klinika tenga un derecho prioritario de contratación una vez se construya el nuevo hospital público de Tolosaldea y se conozcan las necesidades que tendrá. Sin embargo, es una idea que debe ser valorada por la Mesa Sectorial de Osakidetza y aprobada por esta, y que tampoco asegura una plaza a los trabajadores de Asuncion, pues entrarían bajo interinidad, siempre «reconociéndose el trabajo realizado» en el hospital concertado, aseguró Martínez en la rueda de prensa del pasado 20 de octubre.

El hecho de que sea una propuesta y no cuente con mayor aval que el verbal no satisface a los trabajadores de este centro, sobre todo cuando «hace pocos meses los trabajadores de Onkologikoa de Donostia han sido subrogados y actualmente son trabajadores de Osakidetza». Por ello, reclaman al consejero de Salud que «se retracte y tome el camino que se ha recorrido en Onkologikoa». No obstante, cabe señalar que el personal del centro oncológico tiene la condición de personal no estatutario, y que deberán realizar una OPE para ser funcionarios. Por tanto, ni los de Asuncion, en caso de materializarse esa propuesta, ni los de Onkologikoa, serán o son directamente funcionarios.

En cuanto a los servicios que va a ofrecer el hospital público, los trabajadores aducen una falta de «detalles» al no contar con un Plan Funcional, ya que el definitivo se presentará a mediados de noviembre, por lo que «no tenemos garantías de que sea cien por cien público, ni que sea un hospital comarcal con todos los servicios que reivindicamos», han asegurado las representantes sindicales. Analizados los datos adelantados hasta la fecha, «tiene la apariencia de un ambulatorio de alta resolución que será un ramal de la OSI Donostialdea».

Han solicitado a los alcaldes de Tolosaldea que «si no se garantiza la subrogación, no den por bueno el proyecto»

Con todo, han vuelto a solicitar la publificación de Asuncion Klinika, pues «ya existe edificio para el servicio que se pretende prestar», o en caso negativo, que el consejero Alberto Martínez «garantice que los trabajadores serán subrogados en el nuevo hospital».

La plantilla ha llamado a la manifestación que realizarán el próximo 22 de noviembre por las calles de Tolosa, en una reivindicación que comenzará a las 12.00 horas desde la Plaza del Triángulo. Han solicitado a los ciudadanos que se unan, así como a los agentes de la comarca. En cambio, a los alcaldes de Tolosaldea les han pedido que «si no se garantiza la subrogación, no den por bueno el proyecto».

La concentración ha finalizado pidiendo a la dirección de Asuncion Klinika y al departamento de Salud del Gobierno Vasco que «acuerden un servicio que sea solución tanto para la ciudadanía de Tolosaldea como para los trabajadores. Creemos en nuestro trabajo, tenemos intención de continuar defendiéndolo con energía y hacemos una apuesta clara por la publificación de Asuncion».