Una treintena de trabajadores de Asuncion Klinika reclaman en la mañana de este martes su subrogación bajo un hospital «cien por cien público» para Tolosaldea. K. I.

Trabajadores de Asuncion Klinika solicitan que se garantice su subrogación dentro de un hospital «cien por cien público» para Tolosaldea

Una treintena de empleados han reclamado que sean incluidos en Osakidetza siguiendo «el camino que se ha recorrido en Onkologikoa» y ha anunciado una manifestación para el 22 de noviembre en Tolosa

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Martes, 28 de octubre 2025, 12:52

Una treintena de trabajadores de Asuncion Klinika han realizado este martes una concentración a las puertas del hospital concertado para reclamar «un hospital cien por ... cien público para Tolosaldea» y que los 350 empleados que conforman la plantilla de este centro tengan «garantizada» su subrogación, igual que ha sucedido con los trabajadores de Onkologikoa desde el pasado mes de junio.

