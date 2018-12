Las trabajadoras de residencias seguirán movilizándose por una condiciones laborales «dignas» Imagen de archivo de una de las manifestaciones de las trabajadoras de residencias / ARIZMENDI Tras estas 16 jornadas de huelga se van a llevar a cabo asambleas con vista a cerrar un nuevo calendario de movilizaciones EFE Lunes, 31 diciembre 2018, 13:03

La responsable del sindicato ELA Janire Díaz ha afirmado, tras el decimosexto día de huelga de las trabajadoras de residencias de mayores y centros de día de Gipuzkoa, que seguirán con las movilizaciones hasta lograr unas condiciones de trabajo «dignas y firmes que es lo que se merecen«.

En declaraciones a los medios antes de la manifestación que empleadas de centros de día y residencias de mayores de Gipuzkoa en huelga han llevado a cabo en San Sebastián, ha señalado que van a «pelear hasta el último momento« y hasta que se logre «algo bueno» para las 5.000 trabajadoras del sector.

La movilización, en la que han tomado parte en torno a medio centenar de personas, se ha desarrollado entre la plaza Gipuzkoa y el Boulevard donostiarra bajo el lema 'Residencias en lucha. Stop a la discriminación hacia las mujeres', en una pancarta en euskara.

Además, ha aplaudido el «seguimiento masivo» de esta jornada de paro, con una «respuesta impecable» por parte de las trabajadoras, pese a que «los servicios mínimos son totalmente abusivos, del 70%». «Estamos muy satisfechos», ha señalado.

En este contexto, ha esperado que ahora la Diputación y las empresas «den pasos firmes para desbloquear el conflicto en este servicio público, que afecta a la sociedad, y feminizado«, de manera que se evite »la brecha salarial y que todas las mujeres tengan unas condiciones laborales dignas«.

A su juicio, la institución foral «tiene toda la responsabilidad en ello». Por otro lado, ha indicado que el próximo día 11 se reunirá la Mesa de negociación del convenio en la que toman parte las cuatro patronales (Adegi, Lares, Garen y Matia) y el sindicato LAB.

Díaz ha explicado que ELA no está en esa negociación porque «las empresas no entran a mejorar las condiciones de 2017 y 2018«. Además, ha defendido que para su sindicato el convenio provincial que se acuerde «se tiene que refrendar empresa por empresa». «Si no contestan a esos dos puntos no vamos a perder el tiempo», ha apuntado.

Finalmente, ha anunciado que tras estas 16 jornadas de huelga se van a llevar a cabo asambleas con vista a cerrar un nuevo calendario de movilizaciones, porque las trabajadoras «quieren que en este 2019 sus condiciones sean dignas y firmes que es lo que se merecen«. »Vamos a pelear hasta el último momento, habrá movilizaciones hasta que consigamos algo bueno para las cinco mil trabajadoras del sector«, ha aseverado.