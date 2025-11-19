Las trabajadoras de las residencias de Gipuzkoa, en su décimo día de huelga

Las trabajadoras de residencias y centros de día de Gipuzkoa se han concentrado este miércoles en su décimo día de huelga en lo que llevamos ... de año para denunciar «la falta de voluntad negociadora de las patronales» y reclamar el tener contratos laborales del 100% y eliminar la brecha salarial «de más de 10.000 euros anuales que sufren las trabajadoras».

Esta semana realizarán otras dos jornadas de huelga este jueves y viernes 20 y 21 de noviembre para sumar 12 desde el comienzo del conflicto después de que la mesa negociadora para la renovación del convenio se pusiera en marcha en enero. ELA lamenta que «las patronales Matia, Adegi y Lares no han respondido a las demandas del sector, que conforman unas 5.000 trabajadoras», y las huelguistas se han concentrado en frente de la sede del Preco de Donostia. Mañana se movilizarán ante la patronal ADEGI a las 11.00 horas.

Entre las reivindicaciones de las huelguistas se encuentra el tener contratos laborales del 100% y eliminar la brecha salarial de más de 10.000 euros anuales que sufren. ELA expone que «casi la mitad de la plantilla del sector tiene contratos laborales parciales, y se trata de una brecha salarial entre empleados públicos, que quedan muy pocos, y trabajadores que realizan el mismo trabajo pero subcontratados, consecuencia de la discriminación de género, porque la subcontratación se produce de forma evidente en sectores feminizados, con la consiguiente reducción salarial».

Critican que «la Diputación ha construido el servicio de cuidados desde una perspectiva mercantilista y las empresas que operan en el sector, con el único objetivo de incrementar sus beneficios, pretender fomentar la precariedad de sus trabajadoras y empeorar la calidad del servicio. Hasta que se alcancen los contenidos, las trabajadoras seguirán con las huelgas y movilizaciones hasta que las patronales pongan los contenidos que están reivindicando, ya que solo mediante el cuidado de las cuidadoras será posible un sistema de cuidados de calidad».