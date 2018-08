Todas las tonalidades del rosa y del negro

En la villa natal de Jaime Benitez, 'Chico de Deva' y de Antonio Ituarte, 'Zapaterito de Deva'. Y por supuesto de José Ventura Laca, 'Marinero', muerto el 2 de agosto de 1841 tras haber sido corneado en la plaza de Azpeitia por un toro peligrosísimo que había sido adquirido en un caserío de Itziar. Es en su honor que desde hace décadas, en los dos cosos y a la muerte del tercer toro, se toca el 'Zortziko Fúnebre'.

En esa misma villa donde en 1844 los festejos taurinos comenzaban con el toro del aguardiente a las 10 de la manañay terminaban a las seis de la tarde, ayer un aprendiz de torero que se curte en la escuela madileña 'El Yiyo' y un jerezano que ya ha cortado un rabo en sus andanzas por tierras andaluzas, Manuel Vera, desplegaron sus sueños de oro y grana ante 718 espectadores. Dicen que faltaron algunos de Mutriku y otros de Eibar. Los primeros porque retransmitían por TV los victorinos de Bilbao. Los segundos ,porque había empezado la Liga y el equipo armero se enfrentaba al Huesca. No fallaron los invitados de la población hermana de Kanbo. Ni el sobresaliente salmantino Jose Manuel Serrano que mostró buena capa cuando los dos novilleros titulares le cedieron sus novillos. José Manuel iba acompañado de un fino entendedor, su mozo de espadas Juan José Tiedra Prieto. No faltó tampoco, naturalmente, la presidenta de la novillada, Ane Lukene Beitia Arriola. Alcaldesa de Elgoibar, volvió a reivindicar en la casa consistorial debarra que el gran Mazzantini, Eguía de segundo apellido, llamado 'Don Luis' porque respeto grande infundía en los ruedos y fuera de ellos, había nacido en la calle Rosario de la villa señera de la máquina herramienta. Y lo reivindicaba por si a alguien de Eibar aun le cabía o pudiera caberle alguna duda. Gran coincidencia: en el programa de mano de las fiestas de 2018 aparece, gloriosa, una ilustración añeja del torero elgoibarrés. ¿Por qué? Porque una de las grandes tabernas de Deba lleva su nombre, Mazzantini.

Excepto esos pocos aficionados de Mutiku y la villa armera, todos los demás estaban en la plaza cuadrada. El asesor taurino, por supuesto: Luis Pastor. La televisión de Iparralde, la plana mayor de la sociedad (y más) Atzeraberetatzu. La de Iturkale, la misma calle del Izenbe. No faltó el ganadero salmantino de Puerto de San Lorenzo. El caballero charro se aloja desde el día de San Roke en la pensión Zumardi pues, no lo olviden, Deba no tiene hotel. Y el cine está cerrado hace demasiado. Justo entre el cine y el café Oskarbi, los de la asociación artística Haitz Haundi han pintado un guapo mural que refleja el encierro que las mañanas de Feria pasa por la calle Lersundi a una velocidad bien bonita con corredores bien finos.

Los cuatro eran negros

La última novillada de la Feria de San Roke de este 2018 empezó puntualmente. A las 18 horas. Cuando en el tendido de sol, sobre toriles, ya estaban a disposicion de los aficionados más sabios y chirenes las cervezas consevadas entre hielos, subidas a pulso a las gradas por las gentes del Atozte, otro de lo bares torerísimos de la plaza. Como el Buru Zuri, faltaría más

Los cuatro de Puerto de San Lorenzo presentaron batalla. El cuarto humilló bien

Dos orejas, dos hortensias y salida a hombros para Alejandro Rodríguez

Los toros que llegaron a Deba desde Salamanca en la mañana del día 15 eran todos nacidos en 2015. Entre agosto y noviembre. Todos eran negros. Tres zainos y uno mulato, 'Cardilisto', número 105. Los demás se llamaban igual: 'Fardero' 34, 'Fardero' 157, 'Fardero' 41. Había un colorado. El sobrero. Autóctono. Ganadería Marqués de Saka. 'Gorriye' de nombre. El caballo del alguacilillo, un corcel negro de fina estampa, buena monta y suave doma.

Cuidados los vestidos de torear. Alejandro, el madrileño triunfador, el que salió a hombros, el que conquistó la oreja de 'Cardilisto' y del tercer 'Fardero', lucía en la chaquetilla un sorprendente rosa persa pero rosa palo era su taleguilla. Manuel Vera, gaditano, suele vestir elegante en los ruedos. Ha lucido un azul marino y oro hecho por una sastra de toreros legendaria: Maestra Nati. Para Deba se trajo un terno en plata, detalles de azabache y rosa fucsia difuminado. 'Rosa rosae' lo llamó alguien.

Con la boca cerrada

'Cardilisto' abrió plaza. Salió revoltoso y a por todas pero buen capotero con las muñecas bajas, Alejandro lo centró con cuatro verónicas y lo dejó madurito para la lidia. Banderilleó él aunque no tenía mala cuadrilla: Gregorio Rodríguez, Pedro Roldán, Jose Antonio Maqueda. Y banderilleó estiloso: arriba y juntitas. Con la muleta se puso de rodillas, algo que no suele agradar del todo al aficionado 'jondo' pero pronto se irguió y culminó un pase de pecho muy entero. Cambió con poder de manos. Pero para entonces 'Cadilisto' ya le había visto, ya había entendido el juego y ya le buscaba el cuerpo. Peligroso se volvió el mulato. No mató mal Alejandro. Primera oreja. Primera hortensia. Primera vuelta l ruedo cuadrado.

Al primer 'Fardero' de la tarde la cuadrilla de Manuel (Mario Jiménez, Daniel Fernández, Sntonio Caro) lo banderilleó francamente mal. Fuera de sitio, de cacho y de todo. Parecía un acerico... torcido y 'Fardero' 34 no dejó de quejarse durante su lidia. Que no fue ni buena ni mala sino todo lo contrario.

El tercero ('Fardero' 157) salió guapo pero viéndolas venir. Alejandro lo banderilleó bonito. Una vez, al quiebro. No parecía resentirse de cómo y cuánto le había pateado 'Cardilisto' en la arena. No mató del todo mal: Segunda oreja, segunda hortensia regalo de una dama apellidada Urbieta y segunda vuelta al ruedo. Salida a hombros, con el pañuelo debarra al cuello, garantizada

Pero antes de eso Manuel tuvo que vérselas con 'Fardero' 41. Ya en toriles se mostró bravo y peleón antes de salir. Entró en la cuadratura debarra vivo, muy vivo. Como moriría luego tras ser asaeteado a pinchazos por el de Jerez. Murió entero, enrazado. Con la boca cerrada. Sin entregarse. Mal, muy mal lidiado por la cuadrilla. Pena, porque Manuel ha tenido mejores tardes. Pero ya lo tiene escrito Alejandro en su twitter, este del mundo del toro es «un sueño tan frágil que solo puedes susurrarlo. A nada que levantes la voz se desvanece...».