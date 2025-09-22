Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El tirón de las bodas en Gipuzkoa: aumentan un 23,9% en el primer trimestre

Entre enero y marzo de este año se han formalizado 440 uniones en Gipuzkoa

B.C.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:31

Las bodas tienen tirón. Cada vez son más los guipuzcoanos que deciden darse el «sí, quiero», en su mayoría por lo civil. Así lo reflejan ... los últimos datos del Eustat relativos al primer trimestre de 2025. Gipuzkoa lidera el repunte de matrimonios en Euskadi: se registraron 440 uniones, un 23,9% más que el año anterior y 105 más que hace dos.



