El tirón de las bodas en Gipuzkoa: aumentan un 23,9% en el primer trimestre

Las bodas tienen tirón. Cada vez son más los guipuzcoanos que deciden darse el «sí, quiero», en su mayoría por lo civil. Así lo reflejan ... los últimos datos del Eustat relativos al primer trimestre de 2025. Gipuzkoa lidera el repunte de matrimonios en Euskadi: se registraron 440 uniones, un 23,9% más que el año anterior y 105 más que hace dos.

El aumento ha sido generalizado en todo el territorio vasco, pese a que los tres primeros meses del año no suelen ser los más solicitados para casarse. En total, se celebraron 1.247 matrimonios, un 16,8% más que en el mismo periodo de 2024 (1.068). Por territorios, en Bizkaia se inscribieron 602 enlaces (15,3% más) y en Álava 171 (20,4% más). El resto (34) se formalizaron fuera de Euskadi, lo que supone un descenso del 30,6%.

La preferencia por las bodas civiles es clara. Ya hace años que las parejas se decantan por jurarse amor eterno ante un notario en vez de en una iglesia. De ahí que las bodas civiles no dejen de aumentar y ya representen el 94% del total. En el citado periodo, solo 25 fueron canónicas. Además, la mayoría fueron matrimonios entre personas de distinto sexo (1.198), mientras que las uniones entre personas del mismo sexo sumaron 49, repartidas entre 29 parejas de hombres y 20 de mujeres.

Por meses, marzo concentró el mayor crecimiento (29,2%), mientras que en enero y febrero los incrementos fueron más moderados (6,3% y 7,8%, respectivamente).

En cuanto al perfil de los contrayentes, para 977 hombres (80,5%) y 985 mujeres (82,3%) fue su primer matrimonio. También se casaron 222 divorciados y 15 viudos, junto a 200 divorciadas y 12 viudas.

Por edad y origen

Por edades, el grueso de los hombres, concretamente el 90,4%, tenía 30 años o más, mientras que, entre las esposas, este porcentaje baja al 85,4%. En comparación con el mismo período del año anterior, esta proporción disminuye tanto para los hombres (90,8% en 2024) como para las mujeres (86% en 2024).

Desciende el porcentaje de contrayentes de nacionalidad extranjera. El 17 % de las recién casadas y el 15,7 % de los recién casados tenían nacionalidad extranjera. Este porcentaje ha disminuido en comparación con el mismo periodo de 2024, tanto para las esposas como para los esposos, cuando fueron del 20,1 % y del 16,3 %.