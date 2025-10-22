A la espera de la borrasca 'Benjamín', que dejará vientos «muy fuertes» y olas de más de cinco metros

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avanzado la llegada de una nueva borrasca de gran impacto a la península, de nombre 'Benjamín', «por nuestros ... colegas de Météo-France (el servicio meteorológico nacional francés)», que provocará rachas de viento «muy fuertes» y olas que podrían superar los siete metros en el norte, cinco en el caso de Gipuzkoa.

A la espera de la borrasca 'Bejamín,' este miércoles ha amanecido cubierto y ha llovido de madrugada. Ya anoche una tormenta recorrió toda Gipuzkoa dejando precipitaciones fuertes en algunos puntos del territorio. Conforme pasen las horas se alternarán las nubes y los claros, con viento del suroeste que provocará un aumento de las temperaturas. Los termómetros marcarán 26ºC en el interior y 24ºC en el litoral. Entre las 21.00 horas y la medianoche estará activado el aviso amarillo por fuertes vientos. Las rachas del sur-suroeste pueden superar los 100 km/h en zonas expuestas y llegar a los 80 k/h en el resto.

La previsión de Euskalmet señala que el jueves se presenta con ambiente plenamente otoñal, lluvia, bajada de las temperaturas y viento del noroeste intenso. El viento comenzará del suroeste, pero girará a noroeste de madrugada, arreciando y soplando con fuerza, sobre todo en zonas de la costa y áreas de montaña. Durante la primera mitad del día, especialmente entre la madrugada y la mañana, las precipitaciones serán generalizadas y en algunos puntos podrán ser abundantes; incluso no descartamos que se produzca algún chubasco tormentoso. A partir del mediodía la nubosidad tenderá a disminuir, se abrirán claros y las lluvias irán remitiendo.

Se activará el aviso amarillo desde las 00.00 hasta las 12.00 horas por rachas de viento que pueden superar los 100 km/h en zonas expuestas y en el litoral. Girará del suroeste a norte-noroeste en las primeras horas de la madrugada en Gipuzkoa.

Se activará entre las 03.00 a las 08.00 horas el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero y luego hasta las 14.00 horas pasará la alerta a naranja. Se esperan olas que superarán los cinco metros de altura. A continuación, y hasta la medianoche, volverá a amarillo. Debido a las características del oleaje y al intenso viento del norte-noroeste se producirán salpicaduras y proyecciones de agua en malecones y paseos.

El viernes tendremos alternancia de nubes y claros, con más presencia de nubes altas durante la primera mitad del día. Podrían darse algunos chubascos débiles, sobre todo de madrugada y por la noche en el interior, mientras que gran parte del día transcurrirá sin lluvia. El viento soplará del suroeste durante la madrugada, flojo o moderado, con algunas rachas fuertes en zonas expuestas. Por la tarde girará a norte y noroeste. Las temperaturas mínimas bajarán de forma moderada, mientras que las diurnas se mantendrán sin grandes cambios.