Los testamentos crecen un 30% en Euskadi al ser los jóvenes cada vez más previsores Un notario atiende en su despacho a una familia que desea realizar su testamento. / AVELINO GÓMEZ En la última década los documentos de herencia han pasado de 31.800 a 42.000 GAIZKA LASA Jueves, 1 noviembre 2018, 08:09

Lo normal es que se pregunte por ello en cuanto pasa el duelo, aunque no siempre media un tiempo de aflicción antes de interesarse por su contenido. El interrogante sobre el testamento resulta inherente a cada caso de fallecimiento. Y cada vez es menos frecuente que no haya nada al otro lado de la consulta. Dicho de otro modo, cada vez son más los que plasman en un documento su voluntad sobre cómo han de repartirse sus bienes cuando falten. La práctica está más extendida entre los ciudadanos contemporáneos de lo que lo estaba entre aquellos santos que honramos hoy.

Solo en la última década el número de testamentos realizados en Euskadi ha crecido un 30%, según cifras del Consejo General del Notariado. En 2007 se firmaron bajo notario 31.833 testamentos y este año, si se mantiene la evolución del primer semestre, la cifra se elevará por encima de los 42.000, número sensiblemlente superior al de los 40.851 del año pasado. También en el resto del Estado se ha registrado un incremento, pero la subida media no ha llegado al 20%.

La tendencia responde a factores económicos, sociales y culturales que concluyen en una clave: el rejuvenecimiento del perfil de quien suscribe el testamento. «Cada vez hay más jóvenes que vienen a hacerse uno porque se ha extendido la mentalidad de planificar con antelación la sucesión y porque ahora viajan bastante más que antes», relata el decano del Colegio de Notarios del País Vasco Diego Granados. Los clientes que acuden a las notarías ya no lo hacen necesariamente porque ven que se agota su ciclo vital. «Y realmente es aconsejable que sea así: que se realice una planificación cuando se está en una edad en la que uno sabe lo que quiere», zanja Granados. Ha ayudado la divulgación de la idea del precio asequible. Formalizar el testamento ante notario suele costar entre 38 y 50 euros. Además, desde el Consejo General del Notariado se recuerda que «si no existe testamento, será la Ley -el Código Civil o la legislación civil de las comunidades autónomas- la que determine a quién o quiénes corresponde heredar, siguiendo un orden establecido de parentesco».

El mayor salto en el número de personas que se decantan por atar la cesión de su herencia a terceros se produjo entre 2015 y 1016 por la entrada en vigor de la nueva Ley de Derecho Civil Vasco. Casi 6.000 personas más decidieron de un ejercicio a otro formalizar su testamento -un incremento cercano al 20%- al conocer que el cambio legal les otorgaba mayor flexibilidad a la hora de ceder sus bienes.

El decano explica que «los ciudadanos empezaron a percatarse de que tenían mayor libertad por ejemplo al reducirse la legítima de los hijos», es decir, la parte de la herencia que no puede ser repartida como se desee. «Antes de la modificación, dos terceras partes debían destinarse a los hijos, porcentaje que se reduce a un tercio tras la entrada en vigor de la nueva ley».

El efecto inmediato, que perdura en nuestros días, consistió en un mayor reparto para el cónyuge. El notario guipuzcoano constata que «aunque hay casos para todos los gustos, en el 80% de las veces el testamento deja la legítima para los hijos a partes iguales y el resto para el cónyuge. Es el modelo tipo».

No obstante, la ley ya permite no dejar los bienes a todos los hijos por igual, una vía que se explora cuando se detectan malas relaciones familiares. «Hay quien viene asumiendo que no se habla con un hijo y decide con naturalidad dejar su legado al resto de hijos», cuenta Granados. La ley reconoce que «haber negado el alimento y/o haber sufrido maltrato psíquico o físico» son las causas más comunes que permiten a un progenitor poder desheredar a un hijo.

Otra de las dudas que surgen en casos de conflicto familiar es qué ocurre con la casa o el piso. Con la nueva ley, el derecho a la vivienda se lo queda el cónyuge que quede vivo, mientras no vuelva a hacer vida marital con otra persona. Esto quiere decir que los hijos no podrán echar de la casa al padre que quede vivo.

«Testamentos solidarios»

Sin embargo, en la mayoría de casos en los que el reparto entre los vástagos no es proporcional el criterio imperante es el de la necesidad particular de cada cual. «Quien firma el testamento suele tener en cuenta las circunstancias de sus descendientes, sobre todo cuando hay algún discapacitado de por medio, al que se le da mayor protección, o cuando la situación económica de alguno de los hijos es especialmente precaria».

Otro de los fenómenos detectados durante los últimos años es el de los «testamentos solidarios». Crece el número de personas que opta por destinar su patrimonio a instituciones en las que confían. Granados confirma que, por una cuestión socio-demográfica, «ahora empieza a ser habitual que haya personas mayores solteras y que no tienen familia directa».

El Colegio Notarial del País Vasco desvela que un testamento puede recoger otras disposiciones más desconocidas, tales como «el reconocimiento de hijos, designar a sus tutores en caso de fallecimiento o nombrar a la persona que queramos que sea nuestro albacea digital, para que se encargue, por ejemplo, de cerrar nuestras cuentas en las redes sociales».