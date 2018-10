Juzgado el extesorero del AMPA del colegio La Salle de Donostia para quien pide 6 años de prisión El inculpado reconoce que se apropió de 228,000 euros pero alega que tenía problema de adicción con la droga el y el juego JAVIER PEÑALBA Martes, 23 octubre 2018, 14:19

«Nos dejó las cuentas a cero. Incluso alguna de ellas en números rojos. Se llevó hasta el dinero del fondo de estudios que se creó hace veinticinco años para que los alumnos que se quedaban huérfanos pudieran proseguir los estudios». Son manifestaciones que el expresidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio La Salle de San Sebastián ha realizado este martes en el juicio contra el extesorero de dicha asociación acusado de apropiarse de 228.977 euros de la entidad. El investigado ha alegado en su defensa que en la fecha de los hechos atravesó problemas personales que le abocaron al consumo abusivo de cocaína y también al juego.

La vista se ha celebrado en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa. La Fiscalía ha sostenido que el acusado, en su condición de tesorero de la AMPA «tenía capacidad para disponer de los fondos de la asociación» y que «aprovechando la confianza en él depositada y su credibilidad profesional», desde principios de 2014 hasta el 17 de septiembre del mismo año, se apoderó de diversas sumas de dinero que obtuvo de las cuentas bancarias abiertas a nombre de la asociación. Las extracciones se llevaron a cabo en «múltiples ocasiones», hasta apropiarse de un total de 228.977 euros.

Los hechos quedaron al descubierto en el mes de septiembre, tras lo cual, la asociación interpuso una denuncia en el Juzgado de Guardia de la capital guipuzcoana. Asimismo, se informó de la situación a los padres en el transcurso de una asamblea general extraordinaria que dada la trascendencia del hecho tuvo una asistencia masiva. El desfalco afectó a unos 600 padres y madres que vieron «cómo las cuentas de la asociación quedaron sin fondos» y fue necesaria la contratación de créditos, con su coste añadido, «para poder seguir haciendo frente» a los proyectos que la asociación tenía. Parte de este dinero iba destinado a un fondo de estudios que se mantenía desde hacía un cuarto de siglo y que estaba dirigido a sufragar becas gratuitas en caso de fallecimiento de algunos de los padres de los escolares.

La apropiación fue descubierta cuando el centro escolar comenzó a recibir llamadas de los progenitores, después de que se les cargasen en sus cuentas diversos giros de manera irregular. En unos casos se había adelantado la fecha de cobro e incluso se habían exigido pagos a alumnos que ya no cursaban estudios en el centro.

Admite los hechos

En la vista, el acusado ha reconocido los hechos. Ha admitido sin reparo alguno que sustrajo las cantidad que había en las cuentas de las tres las entidades con la que operara la asociación: Targo Bank, Kutxabank y Caja Laboral. Ha reconocido también que en su condición de tesorero, cargo al que accedió a finales del 2013, tenía capacidad para disponer por sí solo de las sumas que había después de que se modificasen la firma de mancomunada a solidaria.

El acusado ha confesado que derivó cantidades a cuentas de las que era titular y también a otra de su esposa, sin que ésta se percatara de ello. También efectuó pagos con la tarjeta expedida a nombre de la AMPA , con la que igualmente extrajo dinero en metálico. «No soy consciente de todo lo que saqué, pero de los fondos también pagué a profesores y otros gastos propios de la asociación», ha dicho.

¿Por qué lo hizo?

El acusado ha justificado su actuación con estas palabras. «Tuve un problema personal. Empecé a hacer una serie de cosas que no debía haber hecho. Y comencé a consumir cocaína, primero una cantidad pequeña, pero luego se me fue de las manos. Empecé a tomar cada vez más y me asusté. No sabía cómo salir y me refugié en la cocaína y a su vez en el juego».

El acusado ha manifestado que los primeros escarceos con la droga fueron anteriores a la fecha de su toma de posesión como tesorero. «Empecé antes a coquetear con ella. Fue de forma muy esporádica, pero la cosa fue a más y cuando me di cuenta de la que estaba liando, los consumos fueron a lo bestia. No fue algo progresivo. Mi día a día era comprar droga y refugiarme en cualquier sitio. La necesitaba para evadirme. Me enganché muy rápido y no dejé de hacerlo. Me sentí adicto hasta el final».

El acusado, informático de profesión, ha reconocido asimismo que en el mismo periodo sufrió problemas de adicción al juego que le llevaron a invertir en máquinas tragaperras y recreativas así como en casinos 'on line' y en el Casino de San Sebastián. Ha explicado que en ocasiones, cuando su esposa iba a trabajar en el turno de noche, «después de que mis hijos se acostaban me ponía delante el ordenador y me pasaba la noche jugado y tomado droga». Ha manifestado que en algunas ocasiones «consumía entre 5 y 6 gramos de cocaína al día».

El testigo, que ha negado haber accedido al cargo con la predisposición de apropiarse del dinero, ha declarado que al final se dirigió a la consulta de una psicóloga conocida que le aconsejó acudir a la asociación Agipad, desde donde fue derivado al psiquiátrico. «Aquellos días estaba pensando en cosas muy raras», afirmó antes de reconocer que llegó escribir «cartas de despedida».

El acusado ha declarado igualmente que carece de recursos para devolver el dinero. «Ahora mismo vivo con mi madre. Tengo una relación con una persona que me está ayudando, pero más allá que eso... Mi idea era salir de Agipag y empezar a trabajar para devolver el dinero, pero a los meses de estar en la calle tuve un accidente de moto... Luego no tenido regularidad. No he podido continuar porque a causa de este tema y otros no he tenido la cabeza en su sitio. Además, parte de lo que he ganado últimamente se lo quedó el banco al que también debía. No puedo pagar ni la manutención de mis hijos».

«A las reuniones venía bien»

En la vista también ha testificado el entonces presidente de la AMPA de La Salle que ha confirmado el contenido de la denuncia. Ha señalado que tuvo conocimiento del cambio de la firma mancomunada de las cuentas a la de la modalidad de solidaria que permitía al acusado extraer el dinero cuando se descubrieron los hechos, después de que la esposa del investigado lo comunicara al director. «Cuando fuimos entidad por entidad vimos que las cuentas estaban a cero. Entre todas habría unos 230.000 euros. En la de Targo Bank incluso el acusado dispuso de una serie de tarjetas que dos meses más tarde fueron cargadas a la asociación. Estábamos, por tanto en números rojos, a menos nos 7.000 ó 8.000».

El expresidente ha señalado que el acusado vacío también un fondo destinado para que los alumnos que quedaban huérfanos pudieran proseguir los estudios.

Asimismo, ha declarado que no tenían conocimiento de que el acusado tuviera adicción a sustancias tóxicas. Incluso ha señalado en las periódicas reuniones que mantuvieron con él «nunca observamos un comportamiento que permitiera sospechar que tuviera problemas con la droga o el alcohol. A las reuniones venía en un estado físico normal».