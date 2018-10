Una temporada de setas decepcionante

Decepcionante. Así se puede calificar la temporada de setas de este año. El otoño no está siendo precisamente generoso en cuanto a especies micológicas. Los recolectores siguen a la espera de que llegue no ya el gran golpe -casi no saben ni lo que es eso- sino otro de menor intensidad. Se conformarían con uno que al menos les permitiera depositar en la cesta un par de hongos, algunas zizas o unas gibelurdiñas. No obstante, todavía queda otoño por delante. Hasta el 21 de diciembre no llega el invierno y la sorpresa puede saltar en cualquier momento, si bien a la vista del descenso de las temperaturas observado, pocos son los que creen que el milagro puede producirse.

«Cada año que pasa, la temporada de setas es peor». Así de contundente se manifiesta Pedro Satostegi, secretario del departamento de Micología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, una entidad de referencia internacional en este ámbito. «Hemos salido a lugares en los que en otras ocasiones hemos hallado determinadas especies, pero este año no hemos encontrado nada», añade.

Son dos los factores que a juicio de Satostegi contribuyen a que la naturaleza se muestre tan poco generosa. Por un lado, la escasez de lluvias de la estación no ha favorecido precisamente el crecimiento de las especies propias de esta época del año, pero por otro los expertos opinan que puede que estemos acusando las consecuencias de unas malas prácticas de años anteriores. «El mundo de las setas es muy complejo y está sujeto a múltiples variantes, pero no cabe duda de que uno de los factores que repercute de manera directa es la recolección salvaje e indiscriminada», afirma Pedro Satostegi.

El especialista denuncia que «hay gente que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. No sabe lo que coge. Se llevan bolsas y bolsas de diferentes especies y luego resulta que la mitad no tienen valor culinario y las tienen que tirar. Es como si pretendes buscar un determinado árbol y talas cuarenta de otras especies. Al final, el bosque lo acusa».

Por ello, Satostegi es partidario de ir «en busca de lo que interesa» y además propone que las piezas se recolecten cuando el ejemplar está ya formado. «Antaño, los baserritarras iban a aquellos lugares donde había una determinada seta. Cogían las que necesitaban para comer o cenar. Sin embargo ahora, las personas llenan cajas y cajas. Les da igual el tamaño. Al final, la mitad las tienen que echar porque se les pudren».

Pero además de la acción del hombre, hay otros factores que contribuyen en el descenso del número de ejemplares. Los expertos creen que puede deberse a cambios en el entorno biológico en el que viven, a la polución y, por supuesto, a las variaciones climáticas. Se registran menos lluvias que antaño, menos sirimiri, un aumento de la temperatura, veranos más cálidos... El clima se asemeja más al de zonas tropicales que al de húmedas como la nuestra.

Pedro Satostegi afirma que el aficionado ha de tener unos mínimos conocimientos «para saber lo que coge, a no ser que luego vaya a consultar a alguien que sí los tenga». En cualquier caso, el experto afirma que, salvo que exista un interés científico, lo «prudente» es no coger ninguna especie que no se conozca. «Y en los casos en los que haya ese interés, lo idóneo es retirar uno o dos ejemplares de muestra y dejar el resto».

Del ocio al negocio

Reconoce que en las últimas décadas, la micología ha pasado de ser para muchos aficionados una práctica vinculada al ocio para convertirse en un negocio. «A estas personas, no les importa que algunos ejemplares estén casi sin formarse, arramblan con todo y además dañan el micelio, los filamentos por los que la setas absorben nutrientes».

Las malas prácticas a la hora de la recolección están también en el origen de que cada vez haya menos setas. «Es importante saber cómo hay que manipular las especies. Primeramente hay que examinar bien la pieza y saber si es o no comestible. A la hora de la extracción, hay que cortarlas y no arrancarlas. Si un árbol lo podamos correctamente, seguirá dando frutos, pero si lo arrancas de raíz, te quedarás sin nada».

Aun cuando en algunas comunidades existe una normativa que regula la recolección precisamente para evitar abusos y deterioros en el ecosistema, Pedro Satostegi reconoce las dificultades que entraña la vigilancia de esta actividad en espacios abiertos y extensos. «Es muy difícil controlar a todas las personas. Si es una zona acotada, bien pero, por ejemplo, ¿cómo lo haces en Artikutza? ¿Con guardas? ¿Revisando coche por coche? Tendría que haber decenas y decenas de guardas».

Pese a que todavía no se ha producido el deseado golpe, los comercios especializados en la venta de estos productos los vienen exhibiendo desde hace tiempo. La mayor parte de las piezas, según los expertos consultados, procede del exterior. Llegan de diversos países como del Atlas de Marruecos y también de Estados del este de Europa. También se venden en Euskadi boletus recogidos en Galicia, Huelva, Teruel Burgos..., llegan de cualquier sitio. Los hongos del Atlas son más pinícolas. «¿Que por qué salen en esas zonas y no aquí? Pues porque primero el clima es distinto y, por otro, por el tipo de arbolado... Influyen muchos factores», señala Satostegi.

Envenenamientos

Pero las setas tienen también su lado oscuro. El consumo de una especie no comestible puede causar graves intoxicaciones e incluso la muerte. Se estima que cada año, en torno a doscientas personas sufren envenenamiento, de los que el 10% son graves. Jesús Avilés, médico del Servicio de Urgencias del Hospital Donostia y miembro de Aranzadi, es una autoridad en la materia. «La mayoría de las veces las intoxicaciones son leves, hasta el punto de que la mitad no llega al hospital. El otro 50% suele generar problemas gastrointestinales, de los que únicamente el 20% son graves», afirmaba en unas recientes declaraciones en El Correo.

Una de las últimas situaciones más críticas por ingesta de setas en Gipuzkoa se produjo hace nueve años. El episodio estuvo a punto de causar una muerte. Un joven nicaragüense residente en Zarautz salvó la vida de milagro tras comer una seta mortal que recogió en Pagoeta. El paciente fue sometido a un trasplante de hígado. En aquel caso, todo pareció indicar que la seta causante de la intoxicación fue una 'Amanita verna', también conocida como Cicuta blanca, una especie mortal, aunque poco habitual en Pagoeta.

Más de un recolector le debe la vida a los fundadores de la Sección de Micología de Aranzadi. Los asesoramientos de personas como Xabier Laskibar o Pedro Mari Arrillaga y otros más permitió a los profesionales de la medicina aplicar tratamientos adecuados a quienes habían sufrido intoxicaciones por ingesta de especies tóxicas, algunas de ellas mortales. La colaboración entre Aranzadi y los profesionales de la Sanidad vasca comenzó en 1979. Fue, lógicamente, a raíz de un envenenamiento. Conviene recordar cómo fue.

Los médicos creían que el caso se debía a la ingesta de 'Amanita phalloides' y comenzaron a tratarle para contrarrestar los efectos de esta especie, que si no es combatida a tiempo puede causar la muerte. Se dio la circunstancia de que el propio afectado había llevado parte de las setas al hospital, pero los médicos no las conocían. Entonces, llamaron a Aranzadi por si alguno de sus miembros podía identificarlas. Xabier Laskibar subió al hospital y cuando llegó, vio que no era 'A. phalloides', sino otra especie, la 'Armillaria mellea', que consumida poco cocinada puede provocar una sintomatología tardía.

A partir de entonces y ante casos similares, los médicos convinieron en requerir la presencia de un experto y Laskibar se comprometió a desplazarse cada vez que le llamaran para que el tratamiento fuese el adecuado. Desde entonces, Laskibar y también Pedro María Arrillaga acudieron siempre que fueron requeridos. Incluso, en ocasiones se vieron obligados a ir con el paciente hasta el mismo lugar en el que había recogido la especie venenosa.