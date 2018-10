«Con la técnica correcta, el pelo trasplantado no se cae» Cristina Garciandía y Ana González-Elósegui analizan el cabello de una mujer. / MICHELENA Jorge Soto, Cristina Garciandía y Ana González-Elósegui presentan hoy la Unidad de Trasplante Capilar de Policlínica Gipuzkoa ANE URDANGARIN SAN SEBASTIÁN. Jueves, 18 octubre 2018, 06:29

David Beckham es el último, según los mentideros y las fotografías más recientes del exfutbolista que circulan por la red, que ha mejorado su imagen gracias a un trasplante capilar. Una técnica cuya demanda aumenta, en buena parte espoleada por los resultados cada vez más naturales que se obtienen gracias a los últimos avances, «siempre si se realizan correctamente» y por manos profesionales. Pero no solo los famosos recurren a este tipo de trasplante. Ni mucho menos. «La demanda viene de todo tipo de personas y rangos sociales. No hay un estereotipo de paciente», aseguran en la recién creada Unidad de Trasplante Capilar de Policlínica Gipuzkoa, que cuenta con un equipo liderado por el dermatólogo Jorge Soto y formado, entre otros expertos, por Ana González-Elósegui y Cristina Garciandia. Los tres participarán hoy en un Aula de Salud, a partir de las 19.30 horas en Aquarium, con entrada libre hasta completar aforo.

La indicación principal para realizar el trasplante capilar es lo que en las consultas se llama alopecia androgenética y en la calle calvicie común, tanto en hombres como en mujeres. Pero no solo. «Existen otras formas de alopecia candidatas a un trasplante: cicatrices quirúrgicas, quemaduras, y alopecia por radioterapia», explica González-Elósegui.

Aunque la mayoría de los pacientes que acuden a esta unidad son varones, constatan una demanda creciente entre las mujeres, especialmente mayores de 35 años. «Es cierto que el perfil clásico es un hombre entre 30 y 40 años de edad con alopecia androgenética. También vemos a mujeres de similar edad, aunque en menor número pero con una demanda creciente», explica Garciandía.

La evolución de los métodos empleados, «más rápidos y con efecto natural, si la técnica está realizada correctamente», insisten, ha contribuido a la extensión de este tipo de trasplantes. «Inicialmente se realizaba 'punch' de varias unidades foliculares, pero ahora re realizan trasplantes de unidades foliculares de uno, dos o tres cabellos, de manera que el efecto es natural una vez que ha crecido el pelo», explica González-Elósegui

Principalmente, se emplean dos técnicas: la FUSS o FUT (conocida también como la técnica de la tira) y la FUE. Esta última es la más demandada, «sin embargo existen pacientes que precisa la técnica de la tira y seguirá habiendo indicaciones para ello». En este caso, se extrae una tira de cuero cabelludo de la zona occipital, se seccionan las unidades y posteriormente se implantan una a una en la zona receptora.

La técnica FUE consiste en extraer las unidades foliculares de modo individual de la zona donante e implantarlas igualmente una a una en la zona receptora.

La doctora Garciandía explica que hay diversas técnicas para extraer los folículos, «y cada equipo utiliza la que mejor domina». No obstante, «todo el proceso está cada vez más sistematizado y se consigue realizar trasplantes de muchas unidades en menos tiempo».

La técnica se realiza bajo anestesia local, «con mínimas molestias», y dependiendo del número de unidades foliculares que se van a extraer, el tratamiento se realiza en una o dos sesiones, que suelen durar entre 5 y 8 horas. «El trasplante se realiza en dos partes. La primera es para la extracción de las unidades foliculares, tras un descanso y un almuerzo, se realiza la segunda parte de implantación, que generalmente es más rápida», apostillan las expertas. Los implantes se realizan uno a uno en la zona receptora, «de manera muy minuciosa», observando la dirección del pelo y la densidad adecuada a cada zona.

3.000 unidades foliculares

En función de la zona que haya que tratar se suelen extraer desde 1.000 hasta 3.000 unidades, dependiendo de la densidad folicular de la zona donante. «No se recomienda realizar sesiones de mayor de 3.000 unidades foliculares porque el riesgo de complicaciones es mayor», matiza González-Elósegui. En ocasiones, al cabo de un año, se puede repetir el tratamiento, cuyo precio depende del número de unidades foliculares que se precise trasplantar.

Pero no siempre es posible el trasplante. Si la zona donante no tiene suficiente densidad folicular, el paciente no es candidato a realizárselo.

Desde Policlínica Gipuzkoa insisten en la importancia de realizar un «buen diagnóstico», con el fin de confirmar la indicación adecuada, y acordar la zona a trasplantar y la densidad adecuada. Si la técnica quirúrgica ha sido la correcta, «el pelo no se volverá a caer, ya que la zona dadora (la zona posterior y lateral al cuero cabelludo) está determinada genéticamente para no caerse», asegura Garciandía. Se calcula que crecen al menos el 90% del pelo implantado. Gracias a estas últimas técnicas, el cambio de imagen es «gradual», y el resultado final se observa a los 12 meses, tanto en hombres como en mujeres.

Pero el trasplante va más allá de las sesiones de extracción e implante. Los médicos de la nueva unidad de Policlínica Gipuzkoa subrayan que es «indispensable» realizar un tratamiento médico pre y postrasplante, «ya que va a retrasar la caída del pelo existente y mejora el resultado del trasplante realizado». Se trata de tratamientos médicos orales y tópicos.

El trasplante de pelo es una técnica «segura con un escaso índice de complicaciones». La más frecuente es el «edema que suele aparecer tras la intervención y dura aproximadamente entre tres y cinco días», señala González-Elósegui, quien añade que el riesgo de infecciones es «mínimo».

Pese a que a los buenos resultados, «en el 1% de los casos no crecen los pelos trasplantados aunque todavía no se sabe bien la causa. Es lo que se denomina el Factor X», explican.

En la nueva Unidad de Policlínica realizan un seguimiento tras el trasplante, «diario al principio y posteriormente mensual hasta un año».