Los taxistas de Gipuzkoa se desmarcan de otros territorios y finalizan la huelga Los taxis en Gipuzkoa se quedaron hasta la medianoche de ayer parados sin recoger a clientes y hoy volverán al trabajo. / F. DE LA HERA Vizcaínos y alaveses prorrogan hoy los paros y redoblan la presión sobre el Gobierno central | Los dos días sin actividad dejan pérdidas de 200.000 euros para el gremio guipuzcoano, que no descarta nuevas protestas en función de la cita de hoy con Fomento ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 1 agosto 2018, 06:33

Los taxistas de Gipuzkoa vuelven hoy a bajar la bandera y a trasladar a clientes, lo que no significa que su enfado por la gestión de las famosas licencias VTC se haya contenido. Tras dos días de huelga, con un 99% de seguimiento, el sector guipuzcoano dio por finalizada anoche la convocatoria según lo previsto desde el inicio, desmarcándose de la decisión tomada por compañeros de otros territorios y comunidades que decidieron prorrogar hasta hoy la protesta. Bizkaia, Álava, Madrid, Barcelona o Zaragoza redoblan la presión sobre el Gobierno central para que limite los permisos a los coches de alquiler con conductor privado, aquellos que utilizan plataformas como Uber y Cabify, con quienes el sector tradicional mantiene una guerra abierta que ha dejado esta semana su última batalla.

Los taxistas guipuzcoanos han preferido no sumarse a la movilización extra de hoy y argumentaron que, en un día festivo como ayer, no pudieron realizar una asamblea general para poder sopesar la opinión mayoritaria del resto de compañeros, de manera que optaron por mantener el compromiso adoptado en la primera votación y dar por terminada ayer a medianoche la huelga iniciada a las 06.00 horas del pasado lunes. Los dos días sin actividad dejan pérdidas de unos 200.000 euros para los taxistas del territorio.

El freno echado a las protestas, sin embargo, puede levantarse en cuestión de horas, porque la vista está puesta en la Conferencia Nacional de Transporte que se celebra esta tarde en Madrid. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, mantendrá una reunión con las comunidades autónomas, una cita que se perfila como clave para solucionar el conflicto abierto.

Sobre la mesa está la propuesta de transferir la competencia de regular las licencias VTC a las comunidades autónomas, una iniciativa que «no será por sí sola la solución», advierten desde la Dirección de Planificación del Transporte del Gobierno Vasco, que entiende que los pasos tienen que ir dirigidos a regular el control sobre estos vehículos. En el caso de Euskadi, y aunque formalmente la competencia no está transferida, el Gobierno central ya delega esa función y es la administración autonómica la que se ha puesto manos a la obra para intentar ordenar el sector de las VTC, a la vista de que hay unas 400 solicitudes pendientes de decisión judicial, lo que podría multiplicar prácticamente por cinco el escenario actual. En el País Vasco operan hoy por hoy 83 coches VTC (de los cuales 24 están en Gipuzkoa) y hay 2.121 licencias de taxi (640 en territorio guipuzcoano). En otoño, el Ejecutivo autónomo tiene previsto aprobar un decreto para regular por primera vez el sector privado, al que pedirá por ejemplo llevar un distintivo en el coche.

Los cambios de leyes han provocado un escenario que ha terminado por estallar. La normativa, con el respaldo jurídico del Tribunal Supremo, establece hoy que no puede operar más de una licencia VTC por cada treinta taxis, pero la realidad en la práctica es otra. No se pueden conceder nuevos permisos solicitados a partir de 2015, pero sí están recibiendo luz verde de los juzgados aquellos reclamados en la ventana legal abierta desde 2009, cuando se pidieron miles de licencias VTC por toda España. La consecuencia es que, de media, la relación está en una licencia VTC por cada 7 de taxi. En Euskadi, se cumple el famoso ratio de 1/30. La huelga, es más, se ha seguido como gesto de solidaridad con el escenario que viven las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o en Baleares, pero también con el «temor» de que los cambios salpiquen a la comunidad. Hoy por hoy, el Gobierno Vasco no ha recibido ninguna solicitud ni de Uber ni de Cabify.

Las licencias urbanas

El gremio insiste en que la regulación para las VTC debe ser más estrecha y exigen que intervengan también los ayuntamientos para que pidan una segunda licencia -una municipal- a los coches con conductor privado. El intento de Barcelona ha sido frenado por los tribunales, lo que ha desencadenado esta última huelga. El Ministerio de Fomento sí se ha mostrado abierto a analizar esta posibilidad y ha pedido «responsabilidad» a las dos partes para recuperar el «diálogo» y poner fin a los paros.

La reunión con las comunidades llega un día después del encuentro mantenido por Fomento con la otra parte del conflicto, las empresas de VTC. El presidente de Unauto (patronal del sector), Eduardo Martín, reconoció sentirse «moderadamente satisfecho» y avanzó que participarán en las nuevas mesas de diálogo que el Ministerio les ha propuesto para septiembre. No obstante, el sector de VTC, que eleva a 160 los ataques a sus vehículos, advirtió de la «inseguridad jurídica» y del «peligroso» precedente que puede suponer transferir las competencias a las comunidades autónomas.