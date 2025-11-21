Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un tren circula por el desfiladero de Pancorbo, uno de los tramos más complejos entre Vitoria y Burgos.

El TAV prevé transportar a 15.000 personas al día entre Euskadi y Madrid

El tramo entre Vitoria y Burgos recibe el impulso del Banco Europeo de Inversiones, que aportará 1.700 millones para financiar la conexión entre la Y vasca y la red AVE

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:00

Más de 15.000 personas al día, 450.000 al mes y 5,5 millones al año. Son las que el Gobierno de España prevé ... que utilicen los trenes de alta velocidad entre Euskadi y Madrid cuando entren en funcionamiento. Así lo desveló ayer Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en una nota para informar de la implicación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en esta línea mediante la concesión de un préstamo de 1.700 millones de euros para financiar las obras del tramo entre Burgos y Vitoria, ya en fase de ejecución. El pasado mes de julio Adif contrató los trabajos de construcción del primer tramo (Pancorbo-Ameyugo) entre estas dos ciudades por 391 millones de euros.

