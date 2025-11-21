El TAV prevé transportar a 15.000 personas al día entre Euskadi y Madrid

Más de 15.000 personas al día, 450.000 al mes y 5,5 millones al año. Son las que el Gobierno de España prevé ... que utilicen los trenes de alta velocidad entre Euskadi y Madrid cuando entren en funcionamiento. Así lo desveló ayer Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en una nota para informar de la implicación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en esta línea mediante la concesión de un préstamo de 1.700 millones de euros para financiar las obras del tramo entre Burgos y Vitoria, ya en fase de ejecución. El pasado mes de julio Adif contrató los trabajos de construcción del primer tramo (Pancorbo-Ameyugo) entre estas dos ciudades por 391 millones de euros.

En la descripción del tramo Vitoria-Burgos, de 93 kilómetros y que será la salida de la Y vasca hacia la red de alta velocidad española, la empresa pública adelanta que, una vez finalizado, permitirá alcanzar los 5,5 millones de viajeros al año en el corredor Madrid-País Vasco.

La cifra casa con las previsiones que hace un año avanzó el secretario de Estado de Transportes, el guipuzcoano José Antonio Santano, quien en una entrevista a DV anticipó que el Tren vasco de Alta Velocidad (TAV) «va a multiplicar por 15 o 20 las cifras de usuarios del tren en Euskadi». Tanto en los viajes hacia otras comunidades como internamente, principalmente entre las capitales vascas.

Las previsiones que maneja el Ejecutivo central, adelantadas por este periódico el pasado mes de enero, hablan de que cuando la red vasca de alta velocidad y sus conexiones con el resto de la Península sean una realidad y estén a pleno rendimiento, habrá hasta 38 trenes diarios entre Euskadi y Madrid. Serán 19 enlaces de ida y vuelta, de los que 11 conectarán la capital de España con Bilbao y 8 con Gipuzkoa. De estas, 5 saldrán y llegarán a San Sebastián, y 3 continuarán hasta Irun.

En total, Transportes dibuja un horizonte de casi 200 trenes diarios circulando por la Y vasca. Serían 166 servicios para pasajeros (80 de larga distancia con el resto de la Península a Madrid, Barcelona, Galicia, Portugal...) y 86 internos entre Irun, Donostia, Bilbao, Vitoria y Pamplona, además de 32 de mercancías.

Las previsiones auguran que con la alta velocidad se producirá un incremento exponencial del uso del tren y de la movilidad en general. La comodidad y rapidez que ofrecerán los AVEs restarán viajeros al resto de medios de transporte y sacará vehículos de las carreteras, pero el gran cambio será que los ciudadanos «simplemente viajarán más».

Un estudio del Gobierno Vasco estimaba que en 2021 entre Euskadi y Madrid se desplazaron cada día 2.178 personas en coche, y en el conjunto del año hubo cerca de 400.000 viajeros en autobús y 250.000 en tren.

Apoyo financiero

Con su participación en la financiación del tramo Burgos-Vitoria, el BEI suma hasta la fecha más de 14.000 millones de euros de apoyo a la red española de alta velocidad. Entre ellas, la entidad comunitaria también financia la construcción de la Y vasca. El Banco Europeo de Inversiones es la institución de financiación a largo plazo de la Unión Europea, cuyos accionistas son los estados miembros.