TAV: Ni el Gobierno central ni el vasco se atreven a poner una fecha de inicio

La fecha de llegada del tren de alta velocidad a Euskadi acumula ya 20 años de retrasos y los plazos del nudo de Arkaute impiden llegar a la última previsión de «antes de 2030»

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:53

«Antes de 2030». La última previsión oficial de puesta en servicio del tren de alta velocidad (TAV) en Euskadi la fijó el ministro de ... Transportes, Óscar Puente, en una visita a las obras de la estación de Atotxa en Donostia el pasado febrero. En los siguientes nueve meses ningún responsable de los gobiernos central y vasco ha puesto en duda que ese plazo se pudiera cumplir, pero la evasiva del propio Puente este miércoles en el Congreso, cuando fue preguntado por la fecha prevista para la conexión de la 'Y' vasca con la línea de alta velocidad que debe unirla con Madrid, hizo saltar todas las alarmas, especialmente en el PNV. El ministro socialista no solo evitó dar un horizonte concreto, como sí hizo en febrero en Donostia, sino que aseguró que la fecha «está en manos» del Gobierno Vasco, una vez que el Ejecutivo vasco recibió el pasado diciembre la encomienda de gestión para la construcción del nudo de Arkaute. Pero el gabinete de Pradales tampoco se aventura a poner una fecha concreta. Lo que subyace en el fondo es la imposibilidad material de que el nudo que unirá la 'Y' vasca con la meseta vaya a estar terminado para antes de 2030, y ninguna de las instituciones implicadas en su construcción se atreve ya a fijar un horizonte.

