TAV: Ni el Gobierno central ni el vasco se atreven a poner una fecha de inicio

«Antes de 2030». La última previsión oficial de puesta en servicio del tren de alta velocidad (TAV) en Euskadi la fijó el ministro de ... Transportes, Óscar Puente, en una visita a las obras de la estación de Atotxa en Donostia el pasado febrero. En los siguientes nueve meses ningún responsable de los gobiernos central y vasco ha puesto en duda que ese plazo se pudiera cumplir, pero la evasiva del propio Puente este miércoles en el Congreso, cuando fue preguntado por la fecha prevista para la conexión de la 'Y' vasca con la línea de alta velocidad que debe unirla con Madrid, hizo saltar todas las alarmas, especialmente en el PNV. El ministro socialista no solo evitó dar un horizonte concreto, como sí hizo en febrero en Donostia, sino que aseguró que la fecha «está en manos» del Gobierno Vasco, una vez que el Ejecutivo vasco recibió el pasado diciembre la encomienda de gestión para la construcción del nudo de Arkaute. Pero el gabinete de Pradales tampoco se aventura a poner una fecha concreta. Lo que subyace en el fondo es la imposibilidad material de que el nudo que unirá la 'Y' vasca con la meseta vaya a estar terminado para antes de 2030, y ninguna de las instituciones implicadas en su construcción se atreve ya a fijar un horizonte.

El Gobierno Vasco adjudicó la redacción del proyecto constructivo del nudo de Arkaute el pasado julio y cuenta con un plazo de ejecución de dos años solo para su redacción. En el mejor de los casos, el proyecto constructivo estaría listo para la segunda mitad de 2027. Pero después habría que licitar las obras y construir el nudo, una infraestructura «compleja» que entrelazará varias vías ferroviarias. Si no hay contratiempos, las obras podrían comenzar en 2028, pero será imposible que estén acabadas en menos de dos años. Es decir, el horizonte de 2030 se resquebraja.

Evolución de la red de alta velocidad española Linea en servicio Próxima puesta en servicio En construcción En desarrollo En estudio ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS PRINCIPALES TRAMOS AVE 1992: Madrid-Sevilla. El 21 de abril se inaugura el primer servicio AVE en España, coincidiendo con la Expo de Sevilla. Con paradas en Ciudad Real, Puertollano y Córdoba 2003: Madrid-Zaragoza-Lleida (11-X) Zaragoza-Huesca (23-XII) 2005: Madrid-Toledo (16-XI) 2006: Córdoba-Antequera (17-XII) Lleida-Tarragona (19-XII) 2007: Madrid-Valladolid (22-XII) Antequera-Málaga (23-XII) 2008: Tarragona-Barcelona (20-II) 2010: Cuenca-Albacete (15-XII) Madrid-Albacete-Valencia (18-XII) Figueres-Frontera Francesa-Perpignan (19-XII) 2011: Santiago de Compostela-A Coruña (11-XII) Santiago de Compostela-Orense (11-XII) 2013: Barcelona-Girona-Figueres (9-I) Albacete-Alicante (18-VI) 2015: Santiago de Compostela-Pontevedra-Vigo (18-IV) Valladolid-Palencia-León (30-IX) 2018: Valencia-Castellón (22-I) 2019: Antequera-Granada (26-VI) 2020: Zamora-Sanabria (26-X) 2021: Alicante-Orihuela (1-II) Sanabria-Orense (21-XII 2022: Venta de Baños-Burgos (22-VII) Orihuela-Murcia (20-XII) 2023: La Robla-Pola de Lena (29-XII) ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS RUTAS COMPLETAS Madrid-Sevilla 1992 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 Madrid-Málaga 2007 Madrid-Barcelona 2008 09 Madrid-Valencia 2010 11 12 Barcelona-Francia 2013 14 Madrid-Alicante 15 16 17 18 19 20 Madrid-Galicia 2021 22 23 24 2025 GRÁFICO: F.J. Este nuevo retraso en la fecha de finalización del TAV tampoco sorprenderá a nadie, ya que las obras han acumulado diversos retrasos desde que empezaron allá por 2006, hace casi 20 años. Y, con ellos, han ido bailando los años en los que se preveía que pudiera entrar en servicio: 2012, 2016, 2019, 2023, 2025, 2026, 2028, «antes de 2030»... El desfase entre aquel primer horizonte de puesta en marcha en 2012 y el poco probable de 2030 acumula ya 18 años de retraso. Y probablemente acabará acercándose a las dos décadas. Todo ello en un contexto en el que prácticamente todas las comunidades autónomas han visto cómo el AVE llegaba hasta ellas, lo que ha agudizado el aislamiento de Euskadi de la red de alta velocidad. De hecho, el País Vasco será la cuarta comunidad por la cola en recibir el tren de alta velocidad, ya que las previsiones para Navarra, La Rioja y Cantabria son todavía más lejanas en el tiempo.

2012, 2016, 2019, 2023, 2025, 2026, 2028, 2030... El horizonte de llegada del TAV no ha dejado de bailar

En una infraestructura de esta complejidad los plazos tienden a ser superados por la realidad y en esta ocasión ha sido el ministro Óscar Puente el que ha tratado de dar un paso a un lado antes de reconocer que su previsión de que el TAV entraría en servicio «antes de 2030» se ha quedado desfasada por los tiempos de obra. El pasado 13 de febrero, en la remodelada estación de Atotxa, recalcó esa meta con el argumento de que «España va a cumplir con el compromiso europeo de tener lista la red básica de alta velocidad en 2030», pero este miércoles en el Congreso eludió poner una fecha concreta e incluso traspasó la responsabilidad al Gobierno Vasco por haber recibido la encomienda del nudo de Arkaute. Sin embargo, la pregunta de la diputada del PNV Nerea Renteria también le cuestionaba por la conexión de la 'Y' vasca con la meseta y con Madrid, incógnita que el ministro tampoco despejó. Fuentes jeltzales en el Congreso admitieron que la respuesta de Puente «nos ha sorprendido a todos».

El Gobierno Vasco no da fechas

Lo llamativo es que el ministro mostró su «perplejidad» por la pregunta del PNV y aseguró que «la 'Y' vasca es un ejemplo de éxito de país. El 85% de todos los tramos de la plataforma están finalizados». Aunque añadió que «el punto neurálgico que hay que resolver es el nudo de Arkaute. Está en sus manos. Hemos firmado una encomienda de gestión con el Gobierno Vasco, por lo que saben ustedes mejor que nosotros la fecha». Al pasar Puente la pelota al tejado del Ejecutivo vasco, era obligado preguntar a este por la previsión de finalización de las obras del nudo de Arkaute, pero no hay un plazo oficial. «No solemos dar fechas de final de obra cuando ni siquiera han comenzado (por el nudo de Arkaute) y el Gobierno Vasco tampoco ha puesto un horizonte para la entrada en servicio de la 'Y' vasca», se limitan a decir en el Departamento vasco de Movilidad Sostenible, que dirige la socialista Susana García Chueca. Por su parte, desde Lehendakaritza tampoco quisieron hacer ninguna valoración sobre las palabras de Puente.

El ministro Puente puso el miércoles «en manos» del Gobierno Vasco la fecha de conclusión de la 'Y' vasca

Más allá de las fechas de finalización, en Movilidad Sostenible explican que el proyecto constructivo del nudo de Arkaute «va a buen ritmo», aunque puntualizan que la redacción cuenta con «plazos largos» que se van a los dos años porque se trata de un «tramo complejo». A pesar de que se concentra en apenas 10 kilómetros, el nudo entrelazará diferentes vías de alta velocidad y convencionales, que se cruzarán a diferentes alturas, por lo que su construcción no será sencilla. Es decir, si el proyecto constructivo está acabado para finales de 2027, la licitación de las obras y la ejecución de los trabajos de este punto neurálgico para el TAV en Álava aún requerirán de varios años más. Lo que convierte aquel «antes de 2030» de Puente en una quimera.

El Ejecutivo vasco evita poner una fecha y apunta que no fue él quien marcó la meta de «antes de 2030»

El nudo de Arkaute es un punto estratégico de la 'Y' vasca. Una encrucijada ferroviaria donde convergerán las líneas, tanto de alta velocidad como convencionales, procedentes de Gipuzkoa y Bizkaia por el norte, Burgos y Vitoria por el oeste, y Pamplona desde el este.