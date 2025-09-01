Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rafaela García, ONCE saltzailea; Edurne Ormazabal, Tabakalerako zuzendaria orokorra eta Andrea Parte, ONCEko ordezkaria. TBK

Tabakalera, ONCEko kupoiaren protagonista

Irailaren 11n egingo den zozketarako bost milioi kupoik hedatuko dute kultura-espazioaren irudia

J. Agirre

Astelehena, 1 iraila 2025, 12:16

Urte berezia izaten ari da 2024a Tabakalerarentzako eta irailaren 11n ospakizun horretan bere mugarri bat ezarriko da, ONCEk Eguneroko Kupoia eskainiko baitio Donostian ezarria dagoen kultura-espazioari. Orotara, haren irudia salgai jarriko diren bost milioi kupotan hedatuko da. Agerraldian izan dira Rafaela García, ONCEko saltzailea; Edurne Ormazabal, Tabakalerako zuzendaria orokorra eta Andrea Parte, ONCEko ordezkaria.

ONCEren Eguneroko Kupoiak 500.000 euroko sari nagusia ematen du, zenbakiari eta serieari dagokiona, eta, horrez gain, 35.000 euroko 49 sari ematen ditu, bost zenbakiak asmatzen dituztenentzat. Bestalde, lehen lau edo azken lau zenbakiak asmatzea saritzen du 250 euroko 450 sariekin. Halaber, 6 euroko sariak ematen ditu lehen bi edo azken bi zenbakientzat, eta 2 euroko itzulkina lehenengo edo azken zenbakia asmatuz gero.

1913an estatuko tabako-fabrika gisa ireki zituenetik izan da Donostiako eraikin ikusgarrienetako bat. Antzinako manufakturetan inspiratutako arkitekturarekin, 90 urtez izan zuen jarduna 2003an itxi zen arte. Orduan hasi zen Donostiako Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak hura berreskuratzeko hasitako proiektua.

2015etik hainbat proiektu eta erakunde kulturalen arteko lankidetza jaso eta sustatu du. « Bere helburu nagusia kulturaren eta sormenaren sektorea bultzatzea da, euskal gizartearen gaitasun kritikoa garatzen laguntzea eta kulturarako sarbidea eta gozamena erraztea. Talentua sustatzea, sorkuntza garaikidea gizarteratzea eta kultur sektoreak gizartean duen balioa nabarmentzea ditu jomuga nagusiak», azaldu dute instituziotik.

ONCEk ibilbide hori eskertu nahi dio eskaintzarekin.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  2. 2

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  3. 3

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  4. 4

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  5. 5

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  6. 6 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  9. 9 Un soltero de First Dates, sobre su cita de Euskadi: «Esperaba a alguien de España, quería una pareja española»
  10. 10

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tabakalera, ONCEko kupoiaren protagonista

Tabakalera, ONCEko kupoiaren protagonista