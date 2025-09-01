Tabakalera, ONCEko kupoiaren protagonista
Irailaren 11n egingo den zozketarako bost milioi kupoik hedatuko dute kultura-espazioaren irudia
J. Agirre
Astelehena, 1 iraila 2025, 12:16
Urte berezia izaten ari da 2024a Tabakalerarentzako eta irailaren 11n ospakizun horretan bere mugarri bat ezarriko da, ONCEk Eguneroko Kupoia eskainiko baitio Donostian ezarria dagoen kultura-espazioari. Orotara, haren irudia salgai jarriko diren bost milioi kupotan hedatuko da. Agerraldian izan dira Rafaela García, ONCEko saltzailea; Edurne Ormazabal, Tabakalerako zuzendaria orokorra eta Andrea Parte, ONCEko ordezkaria.
ONCEren Eguneroko Kupoiak 500.000 euroko sari nagusia ematen du, zenbakiari eta serieari dagokiona, eta, horrez gain, 35.000 euroko 49 sari ematen ditu, bost zenbakiak asmatzen dituztenentzat. Bestalde, lehen lau edo azken lau zenbakiak asmatzea saritzen du 250 euroko 450 sariekin. Halaber, 6 euroko sariak ematen ditu lehen bi edo azken bi zenbakientzat, eta 2 euroko itzulkina lehenengo edo azken zenbakia asmatuz gero.
1913an estatuko tabako-fabrika gisa ireki zituenetik izan da Donostiako eraikin ikusgarrienetako bat. Antzinako manufakturetan inspiratutako arkitekturarekin, 90 urtez izan zuen jarduna 2003an itxi zen arte. Orduan hasi zen Donostiako Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak hura berreskuratzeko hasitako proiektua.
2015etik hainbat proiektu eta erakunde kulturalen arteko lankidetza jaso eta sustatu du. « Bere helburu nagusia kulturaren eta sormenaren sektorea bultzatzea da, euskal gizartearen gaitasun kritikoa garatzen laguntzea eta kulturarako sarbidea eta gozamena erraztea. Talentua sustatzea, sorkuntza garaikidea gizarteratzea eta kultur sektoreak gizartean duen balioa nabarmentzea ditu jomuga nagusiak», azaldu dute instituziotik.
ONCEk ibilbide hori eskertu nahi dio eskaintzarekin.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.