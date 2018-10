«No he sufrido machismo, aunque me lo he tenido que pelear para llegar hasta aquí» Uriarte es química de profesión y además ocupa un alto cargo político, dos espacios copados en su mayoría por hombres A. A. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 28 octubre 2018, 08:14

Reducir la brecha de género en los puestos de responsabilidad de los grupos de investigación científica -liderados en un 65% de los casos por hombres- «ocupa y preocupa» al Departamento.

- En el informe sobre ciencia en Euskadi se ha levantado la voz por la escasez de vocaciones científicas femeninas. ¿Cómo revertir esta realidad?

- Es un tema que nos ocupa y que nos preocupa. Cada vez hay más mujeres que se acercan al mundo tecnológico, pero en el informe se ve claramente que, así como en el número de tesis empieza a lograrse más igualdad, cundo luego se avanza en la carrera profesional, va decayendo. Poco a poco va a empezar a cambiar. Tenemos que seguir trabajando, por eso pusimos en marcha la estrategia Steam.

- En su caso personal, es química de profesión y ocupa un cargo de alta responsabilidad política, además de haber sido vicerrectora del campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU. ¿Se ha sentido una excepción en ese mundo mayoritario de hombres?

- No me siento una excepción. Siempre he tenido meridianamente claro hacia dónde quería ir, aunque luego la vida me ha ido llevando, y que el hecho de ser mujer no me tenía por qué condicionar. Eso hay que transmitirlo.

- ¿Ha sufrido machismo o ha tenido obstáculos por ser mujer en esa carrera profesional?

- No he sufrido machismo, pero me lo he peleado mucho para llegar hasta aquí. Sí es verdad que hay ciertos conceptos que me han supuesto más trabajo. Lo hemos hecho, somos capaces y eso es lo importante.