Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las olas impactaron con fuerza este sábado en el Paseo Nuevo.

Ver 8 fotos
Las olas impactaron con fuerza este sábado en el Paseo Nuevo. Lobo Altuna

Suben ligeramente las temperaturas tras una semana pasada por agua

Se mantiene activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero hasta las 8.00 de la mañana, aunque el tiempo tenderá a mejorar

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:46

Comenta

Tras una semana lluviosa, con fuertes vientos y, por lo general, de ambiente muy gris, parece que el 'veroño' vuelve a instalarse en el territorio. Se espera que este domingo suban las temperaturas respecto al sábado, lo que hará del día de uno más agradable, marcando la tendencia que está por venir esta semana. Subirán las temperaturas máximas ligeramente y cesarán las lluvias.

La jornada del sábado fue algo gris, con chubascos puntuales que con el paso de las horas terminaron remitiendo. Los fuertes vientos hicieron que la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet) activara el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero desde las 17.30 hasta las 20.00 horas, por olas que llegaron a alcanzar los tres metros de altura y que impactaron con fuerza en puntos como en el Paseo Nuevo de Donostia. El aviso se mantiene activo entre las 6.00 y las 8.00 horas de este domingo.

Una semana agradable

Sin embargo, se espera que este domingo marque el precedente del resto de la semana, con un ligero ascenso de las temperaturas y una tregua de las lluvias. Las máximas rondarán los 18 grados en el litoral y las mínimas descenderán algo más, hasta los ocho grados. Parece que el ambiente el lunes se mantendrá agradable, pues no se prevén cambios en las temperaturas ni se esperan lluvias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  6. 6 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  7. 7

    «Esto es para todos como ver nacer a un hijo»
  8. 8 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  9. 9 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  10. 10 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Suben ligeramente las temperaturas tras una semana pasada por agua