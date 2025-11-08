Suben ligeramente las temperaturas tras una semana pasada por agua Se mantiene activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero hasta las 8.00 de la mañana, aunque el tiempo tenderá a mejorar

Tras una semana lluviosa, con fuertes vientos y, por lo general, de ambiente muy gris, parece que el 'veroño' vuelve a instalarse en el territorio. Se espera que este domingo suban las temperaturas respecto al sábado, lo que hará del día de uno más agradable, marcando la tendencia que está por venir esta semana. Subirán las temperaturas máximas ligeramente y cesarán las lluvias.

La jornada del sábado fue algo gris, con chubascos puntuales que con el paso de las horas terminaron remitiendo. Los fuertes vientos hicieron que la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet) activara el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero desde las 17.30 hasta las 20.00 horas, por olas que llegaron a alcanzar los tres metros de altura y que impactaron con fuerza en puntos como en el Paseo Nuevo de Donostia. El aviso se mantiene activo entre las 6.00 y las 8.00 horas de este domingo.

Una semana agradable

Sin embargo, se espera que este domingo marque el precedente del resto de la semana, con un ligero ascenso de las temperaturas y una tregua de las lluvias. Las máximas rondarán los 18 grados en el litoral y las mínimas descenderán algo más, hasta los ocho grados. Parece que el ambiente el lunes se mantendrá agradable, pues no se prevén cambios en las temperaturas ni se esperan lluvias.