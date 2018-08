Sospechan que había restos de aceite y combustible entre la chatarra de los coches El rápido desarrollo que tuvo el incendio causa sorpresa entre el personal que trabaja en el puerto pasaitarra JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 3 agosto 2018, 06:35

El rápido desarrollo que tuvo el incendio sorprendió a los equipos de extinción así como a los trabajadores del propio puerto guipuzcoano. Personas con cerca de cuatro décadas de experiencia en labores de estiba y desestiba jamás habían visto un suceso de estas características. Atribuyen las proporciones que alcanzó el incendio a la existencia de productos susceptibles de entrar en combustión en el interior del amasijo de hierros en que queda reducido un coche tras su paso por la prensa.

Fuentes consultadas señalan que las empresas que suministran esta clase de material a las fundiciones han de eliminar previamente los aceites y aquellos otros líquidos combustibles de los vehículos. Incluso indican que han de presentar los oportunos documentos que certifican que han cumplido con este requisito.

Por ello, las citadas fuentes sospechan que la retirada de los aceites y demás material líquido no se hizo en este caso con la escrupulosidad que cabe exigirse. De otra manera, no hallan explicación a que el fuego se extendiera con tanta rapidez. No obstante, todas estas circunstancias serán objeto de una amplia investigación que las autoridades competentes realizarán próximamente. Según los primeros indicios, se cree que el fuego empezó en la fase de descarga de la chatarra como consecuencia de la fricción entre los metales que, a su vez, generó una fuente de calor que entró en contacto con alguno de los líquidos y prendió.

Fuentes del Puerto de Pasajes destacaron la operatividad del Plan de Emergencia que permitió la rápida intervención y la coordinación de todos los medios que intervinieron, «que ha demostrado su capacidad para responder a situaciones como esta que, afortunadamente, no son nada frecuentes, a pesar de que en los últimos cuarenta años se han manipulado en Pasaia una media de dos millones de toneladas de chatarra anuales».

Asimismo, la Autoridad Portuaria lamentó las molestias que se «hayan podido causar a los vecinos» y, por otra parte, agradeció la «rápida y eficaz intervención de los medios de emergencia».