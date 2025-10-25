SOS Racismo carga contra Seguridad por revelar ahora el origen de los detenidos

SOS Racismo ha cargado este sábado contra el Departamento de Seguridad por haber cambiado su política informativa y revelar ahora el origen de los detenidos. ... A través de un comunicado, la organización ha lamentado este cambio de criterio, como adelantó este periódico, y ha criticado el motivo esgrimido por parte del consejero Bingen Zupiria, que aseguró que «nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos».

Desde el colectivo contra el racismo han mostrado su «sorpresa» y «estupor» por el hecho de que la Ertzaintza haya «roto» con su política informativa de varias décadas y «haya cedido a la presión de PP y Vox». A juicio de SOS Racismo, se está «favoreciendo el discurso de la extrema derecha».

«Afirmar, gratuitamente, que es la forma de no estigmatizar a las personas migrantes es despreciar todos los estudios que se han venido haciendo al respecto y que señalan todo lo contrario», han lamentado desde SOS Racismo, que señalan que «es una evidencia que cuando se señala el origen de personas involucradas en hechos delictivos, hay una generalización de esa imagen hacia la mayoría de personas que comparten ese origen».

Según denuncian, «esta señalización, que contribuye a su criminalización, no respeta el derecho que tienen a que no se les atribuya conductas delictivas cometidas por personas concretas. Y la política que ahora ha decidido la Consejería de Seguridad contribuye a ello».

«Estamos ante una muestra más de que también a Euskadi está llegando esa nefasta tendencia a plegarse a demandas de la extrema derecha con la ilusoria intención de no dejar flancos electorales a esas opciones», han criticado. «Si algo está claro en la experiencia del resultado de esas políticas -han continuado- es que acaban fortaleciendo a esas opciones».

Por todo ello, desde SOS Racismo han reclamado al Gobierno Vasco «que continúe con la política que se ha venido practicando hasta ahora y que cualquier hipotético cambio en esa política se base en un debate serio entre todos los agentes implicados».