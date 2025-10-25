Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El «español de 47 años» detenido por el homicidio de Zarautz. Félix Morquecho

SOS Racismo carga contra Seguridad por revelar ahora el origen de los detenidos

«Afirmar que es la forma de no estigmatizar a las personas migrantes es despreciar todos los estudios que se han venido haciendo al respecto y que señalan todo lo contrario», lamentan desde la organización

A. Muñoz

Sábado, 25 de octubre 2025, 15:11

Comenta

SOS Racismo ha cargado este sábado contra el Departamento de Seguridad por haber cambiado su política informativa y revelar ahora el origen de los detenidos. ... A través de un comunicado, la organización ha lamentado este cambio de criterio, como adelantó este periódico, y ha criticado el motivo esgrimido por parte del consejero Bingen Zupiria, que aseguró que «nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos».

