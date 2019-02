El sorteo de la Lotería deja 1,2 millones en el barrio de Amara La administración colgó el cartel del premio vendido. / JOSÉ MARI LÓPEZ La administracion de la calle Felipe IV de la capital guipuzcoana vendió veinte décimos del primer premio extraídos de la máquina J. P. Domingo, 24 febrero 2019, 08:15

La administración de loterías de la avenida Felipe IV de Donostia está en racha. Ayer repartió nada menos que 1.200.000 euros correspondientes al gordo en el tradicional sorteo de los sábados. El premio recayó en el número 12.541 que también fue vendido en otras administraciones del Estado. «Hasta el lunes, hasta que no me lo diga el organismo nacional, no sabré realmente cuántos décimos hemos vendido porque todos son de máquina. No obstante, calculo que habrán sido unos veinte, con lo que habremos repartido 1,2 millones», manifestó Maite Almandoz, titular del despacho y a la vez estanco, un establecimiento situado en el número 6 de la citada avenida, en el barrio de Amara Nuevo.

Almandoz no ocultaba su alegría por esta nueva llegada de la fortuna. «Siempre es gratificante repartir premios. Nos da mucha alegría cuando vienen los clientes diciendo que les ha tocado... Es muy bonito. El lunes llegarán algunos, ya veremos qué dicen», explica.

Los décimos en esta ocasión han sido vendidos a lo largo de la semana en ventanilla. «Nos pareció un número bonito y lo estuvimos repartiendo», explica la titular del despacho.

No es la primera vez que esta administración reparte suculentos premios. «En los años en lo que todo era en pesetas, en dos gordos del sábado, dimos el especial décimo que entonces era de 500.000 millones Y uno de estos gordos lo vendimos completo, es decir los cien décimos. Aquel premio fue muy sonado porque el dinero lo repartimos en todo el barrio de Amara. En noviembre pasado también repartimos una parte del primero y la semana pasada dimos una cantidad bonita a un acertante de la quiniela». Lo dicho, están en racha.