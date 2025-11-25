Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un inspector rastrea una zona de percebes en Gipuzkoa para controlar su estado. Lobo Altuna

Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica

El Gobierno Vasco ha incautado en lo que va de año 18,7 kilos de este crustáceo y 30 kilos de otras especies marisqueras cogidas ilegalmente

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:07

Inspectores del área de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco sorprendieron el miércoles pasado, 19 de noviembre, a dos personas recogiendo de manera furtiva percebes ... en el paraje de la cala Agiti de San Sebastián, en la ladera del monte Mendizorrotz (Igeldo). Se les incautaron un total de 12 kilogramos de crustáceo, que fueron donados a una entidad benéfica.

