Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica

Inspectores del área de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco sorprendieron el miércoles pasado, 19 de noviembre, a dos personas recogiendo de manera furtiva percebes ... en el paraje de la cala Agiti de San Sebastián, en la ladera del monte Mendizorrotz (Igeldo). Se les incautaron un total de 12 kilogramos de crustáceo, que fueron donados a una entidad benéfica.

Los funcionarios del servicio de inspección pesquera (SIP) descubrieron a dos personas en la zona con sendas mochilas en las que se hallaron 6,6 y 5,4 kilos de percebes, respectivamente.

Tras confirmar la irregularidad de la situación, levantaron el correspondiente acta contra estos furtivos por ejercer el marisqueo en zona prohibida, según se dispone en la orden del 10 de junio de 2020 por la que se aprobó el plan de explotación del percebe en la zona comprendida entre el faro de Igeldo y la Punta Anarri, de Orio. Fuentes del departamento Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca que dirige Amaia Barredo explican que los controles para el control del marisqueo son habituales. «El servicio de inspección programa vigilancias con carácter semanal», subrayan.

En lo que va de año se han levantado 15 actas de sanción por la realización de actividades no permitidas en este ámbito, habiéndose incautado un total de 18,7 kilos de percebe y 30 kilos de otras especies marisqueras.

Esta incautación se produce en un momento de estrés en la existencia de percebe en la costa de Gipuzkoa por la proliferación del furtivismo. De hecho, el Gobierno Vasco ha reducido un 61% la cuota máxima de captura anual de esta especie entre Orio y Donostia para la temporada 2025/26 (desde el 1 de mayo de este año hasta el 30 de abril del que viene). En estos doce meses se pueden recoger en Gipuzkoa 522 kilos.

El recorte deriva de un informe del centro de investigación marina y alimentaria Azti que constata la pérdida de biomasa de percebe entre Donostia y Orio en una proporción que no casa con los niveles de captura oficiales, por lo que deduce que hay una excesiva actividad furtiva.