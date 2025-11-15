Entre sonrisas, lágrimas y aplausos

Iñigo Belastegui y Mikel Encinas Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Fueron poco más de dos horas las que duró el evento Apartak, pero un tiempo más que suficiente para que se pasase en más de una ocasión de las sonrisas a las lágrimas y, de estas, se saltase a los aplausos. La tercera edición de estos premios volvió a poner en valor la capacidad de cinco mujeres de superar, en distintos ámbitos, los retos personales o profesionales que la vida les ha ido poniendo por el camino.

En un ambiente de lo más distendido, los asistentes pudieron disfrutar en el propio DV Gunea de un lunch ofrecido por Sharma Catering. Fue el momento entonces de celebrar reencuentros, de agradecer sorpresas y de brindar por esas cinco magnífi cas mujeres que, en sus respectivos ámbitos, han sido capaces de superar los retos que a lo largo de su vida se han ido encontrando.

Una de las anécdotas del evento fue cuando Ana Alegre, la quinta de las premiadas, aprovechó la entrega del premio para pedirle a la diputada general, Eider Mendoza, su teléfono para tratar diferentes temas relacionados con las enfermedades raras en los más jóvenes. Dijo que por supuesto se lo daría pero, más allá de eso, tanto ella como la diputada de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, charlaron largo y tendido con una heroína de nuestros días.