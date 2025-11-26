Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un trabajador de origen extranjero, en una obra de Eibar. Félix Morquecho
Inmigración

Uno de cada cinco permisos de trabajo a extranjeros en Gipuzkoa se hacen ya en origen

Desde que Euskadi asumió en julio esta competencia se han tramitado 2.500 expedientes, 500 de ellos en origen

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:21

Comenta

2025 está siendo un año novedoso para los extranjeros residentes en Euskadi por los cambios que se han dado en las regularizaciones tras el nuevo ... reglamento de Extranjería que entró en vigor en mayo, y en su acceso al mundo laboral después de que el Gobierno Vasco asumiera el 1 de julio la competencia para gestionar los permisos de trabajo. Esta última modificación está permitiendo contar a las instituciones autonómicas con una visión «más cercana» de la situación socioeconómica del territorio y el departamento de Trabajo y Seguridad Social ha tramitado en poco más de cuatro meses 2.500 expedientes de solicitudes de permisos de trabajo en Gipuzkoa, de los cuales una quinta parte, 500, corresponden a autorizaciones que ha realizado para contrataciones en origen. Son cifras dirigidas a combatir la falta de mano de obra que padecen muchos sectores ahora y durante los próximos años no solo en Gipuzkoa, donde la población extranjera aumenta continuamente, sino también en Europa al considerarse un fenómeno que afecta a todo nuestro entorno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

