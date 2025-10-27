Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Solicitan 11 años de prisión por agredir a un varón con una botella en la cara en Irun

El procesado será juzgado entre hoy y mañana en la Audiencia de Gipuzkoa por los delitos de lesiones, maltrato de obra y amenazas

M. R. E.

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa juzgará entre hoy y mañana a un hombre para quien la Fiscalía reclama una condena de 11 años de ... prisión por una agresión que presuntamente cometió a la salida de una discoteca de Irun, el 31 de octubre de 2025. El procesado está acusado de los delitos de lesiones, maltrato de obra y amenazas. La vista oral tendrá lugar en la Sección Primera.

