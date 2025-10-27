Solicitan 11 años de prisión por agredir a un varón con una botella en la cara en Irun

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa juzgará entre hoy y mañana a un hombre para quien la Fiscalía reclama una condena de 11 años de ... prisión por una agresión que presuntamente cometió a la salida de una discoteca de Irun, el 31 de octubre de 2025. El procesado está acusado de los delitos de lesiones, maltrato de obra y amenazas. La vista oral tendrá lugar en la Sección Primera.

Los hechos a juzgar habrían tenido lugar de madrugada, en el exterior de un local de ocio nocturno de Irun. Sin embargo, la agresión se gestó en el interior. Según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, el acusado y la víctima iniciaron una discusión que se originó cuando el primero acusó al otro de haberle quitado el teléfono móvil. En el seno de la disputa, el encausado «fue poniéndose más agresivo, llegando a arrojarle un vaso con líquido». Asimismo, «con ánimo de atentar contra su integridad física, le propinó una patada en el estómago, que no causó lesión» al agredido.

La acción motivó la intervención de los trabajadores de la discoteca, que acompañaron hasta la salida a la víctima y su compañera sentimental.

Poco después, salió de la discoteca el supuesto agresor, un hombre que cuenta con antecedentes penales y se encuentra en situación irregular en España. Al ver al denunciante con su novia, «comenzó a gritarle e insultarle» a ella, al tiempo que «rompió una botella de cristal contra una farola» e hizo «ademán de agredirla». Este hecho hizo que su novio intercediera. Entre ambos varones se inició un forcejeo tras el que la víctima cayó al suelo, donde el acusado «logró alcanzarle con la botella en la zona de la mandíbula», y le dio «una patada en el esternón».

Como consecuencia, la víctima tuvo que ser atendida quirúrgicamente en el Hospital Donostia, donde se le detectaron «múltiples cortes» en la cara y un brazo.

La fiscal reclama para el agresor siete años de cárcel por un delito de lesiones y cuatro más por dos delitos de amenazas, así como una multa de tres meses por maltrato de obra. Además, le reclama indemnizar a la víctima en casi 20.500 euros.