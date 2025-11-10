Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
La Audiencia de Gipuzkoa acogerá la vista oral esta semana. Iván Montero

Solicitan 19 años de cárcel por maltratar y violar en Donostia a la que fue su mujer 40 años

El varón, que será juzgado el miércoles y el jueves en la Audiencia de Gipuzkoa, está acusado también de vejaciones a un hijo con una discapacidad del 65%

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

«Inútil», «loca», «gilipollas», «no vales para nada», «te voy a mandar a tomar por c...». Expresiones así habría lanzado un vecino de Donostia a ... la que durante cuatro décadas fue su mujer, con la que tiene dos hijos en común y a la que habría llegado a violar en una ocasión en la última década. La Fiscalía de Gipuzkoa pide para este hombre unas penas que suman 19 años de cárcel por los delitos de agresión sexual y varios tipos de maltrato y vejaciones injustas, como empujones, tirones de pelo, golpes en las manos o agarrones del cuello. El acusado será juzgado este miércoles y jueves en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  2. 2 Revive la retransmisión íntegra de la Behobia - San Sebastián 2025
  3. 3

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  4. 4 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  5. 5 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  7. 7 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  8. 8 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  9. 9 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  10. 10 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Solicitan 19 años de cárcel por maltratar y violar en Donostia a la que fue su mujer 40 años

Solicitan 19 años de cárcel por maltratar y violar en Donostia a la que fue su mujer 40 años