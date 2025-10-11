Sol y temperaturas altas para un fin de semana casi veraniego en Gipuzkoa
Los termómetros alcanzarán los 25 grados en el interior y rondarán los 23 en la costa
I. T.
Sábado, 11 de octubre 2025, 00:11
El segundo fin de semana de octubre llega con un tiempo propio de finales de verano. El sol será protagonista tanto el sábado como el domingo, y las temperaturas se situarán por encima de lo habitual para estas fechas. Nada que ver con el ambiente frío y lluvioso del fin de semana anterior: esta vez, Gipuzkoa se llenará de luz y de planes al aire libre, desde paseos por la costa hasta excursiones por el interior.
Según la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, la situación será estable y anticiclónica durante todo el fin de semana. El sábado amanecerá con algunos bancos de niebla en zonas del interior, que se disiparán con rapidez. A partir de media mañana, el cielo quedará prácticamente despejado. El viento soplará del sur, con algo de intensidad en zonas de montaña, y por la tarde entrará la brisa en la vertiente cantábrica.
Las temperaturas seguirán en ascenso, con máximas que alcanzarán los 25 °C en el interior y los 23 °C en el litoral, mientras que las mínimas se moverán entre los 10 y los 15 grados.
El domingo continuará el ambiente soleado y muy agradable. La mañana será despejada, aunque por la tarde podrían aparecer algunas nubes altas procedentes del sur. El viento volverá a soplar flojo del sur, con brisa costera a partir del mediodía. Las temperaturas apenas variarán o incluso subirán ligeramente, manteniéndose en valores inusualmente suaves para mediados de octubre.
De cara al inicio de la próxima semana, las previsiones apuntan a que el tiempo seguirá estable hasta el viernes, con predominio del sol y ambiente templado. No se descarta alguna lluvia débil y aislada, pero, en general, octubre avanza con una marcada sensación de calma meteorológica.