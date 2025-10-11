Sol y temperaturas altas para un fin de semana casi veraniego en Gipuzkoa Los termómetros alcanzarán los 25 grados en el interior y rondarán los 23 en la costa

El segundo fin de semana de octubre llega con un tiempo propio de finales de verano. El sol será protagonista tanto el sábado como el domingo, y las temperaturas se situarán por encima de lo habitual para estas fechas. Nada que ver con el ambiente frío y lluvioso del fin de semana anterior: esta vez, Gipuzkoa se llenará de luz y de planes al aire libre, desde paseos por la costa hasta excursiones por el interior.

Según la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, la situación será estable y anticiclónica durante todo el fin de semana. El sábado amanecerá con algunos bancos de niebla en zonas del interior, que se disiparán con rapidez. A partir de media mañana, el cielo quedará prácticamente despejado. El viento soplará del sur, con algo de intensidad en zonas de montaña, y por la tarde entrará la brisa en la vertiente cantábrica.

Las temperaturas seguirán en ascenso, con máximas que alcanzarán los 25 °C en el interior y los 23 °C en el litoral, mientras que las mínimas se moverán entre los 10 y los 15 grados.

El domingo continuará el ambiente soleado y muy agradable. La mañana será despejada, aunque por la tarde podrían aparecer algunas nubes altas procedentes del sur. El viento volverá a soplar flojo del sur, con brisa costera a partir del mediodía. Las temperaturas apenas variarán o incluso subirán ligeramente, manteniéndose en valores inusualmente suaves para mediados de octubre.

De cara al inicio de la próxima semana, las previsiones apuntan a que el tiempo seguirá estable hasta el viernes, con predominio del sol y ambiente templado. No se descarta alguna lluvia débil y aislada, pero, en general, octubre avanza con una marcada sensación de calma meteorológica.