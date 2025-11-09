Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sol y temperaturas agradables gracias al viento sur al menos hasta el miércoles

El buen tiempo acompañará hasta el miércoles, pero de cara al fin de semana se espera un empeoramiento

A. I.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

Se han cumplido las previsiones y este domingo se ha presentado con cielos despejados, ambiente soleado y temperaturas agradables, nada que ver con la jornada ... del sábado, fría y desapacible por culpa de la lluvia. La bonanza meteorológica ha sido bienvenida por las miles de participantes en la popular carrera Behobia-San Sebasatián, y las personas que se han acercado a las playas y montes. Y el buen tiempo seguirá a partir de mañana al menos hasta el miércoles, aunque de cara al fin de semana se espera un empeoramiento. El mercurio subirá unos cuatro grados en los tres próximos días, pasándose de los 17ºC a los 20-21ºC. Además, ya no hay activado ningún aviso amarillo por riesgo marítimo-costero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  3. 3 La Behobia - San Sebastián 2025, en directo
  4. 4 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  5. 5

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  6. 6 Verdeliss, ante el reto de coronarse en la Behobia - San Sebastián: «Estoy muy motivada»
  7. 7 Homer, el perro que falleció dos días después que su dueña: «Decidió acompañar a su amatxu»
  8. 8 Luci, la abuela que se prepara para la Behobia - San Sebastián: «Llevo todo el año preparando la carrera»
  9. 9

    Donostia salda su «deuda» con una placa en memoria de Rosa Zarra, víctima de la violencia policial
  10. 10 Guedes revienta una botella contra el banquillo tras ser cambiado: «Igual no estaba conforme con su partido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sol y temperaturas agradables gracias al viento sur al menos hasta el miércoles

Sol y temperaturas agradables gracias al viento sur al menos hasta el miércoles