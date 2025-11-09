Sol y temperaturas agradables gracias al viento sur al menos hasta el miércoles

Se han cumplido las previsiones y este domingo se ha presentado con cielos despejados, ambiente soleado y temperaturas agradables, nada que ver con la jornada ... del sábado, fría y desapacible por culpa de la lluvia. La bonanza meteorológica ha sido bienvenida por las miles de participantes en la popular carrera Behobia-San Sebasatián, y las personas que se han acercado a las playas y montes. Y el buen tiempo seguirá a partir de mañana al menos hasta el miércoles, aunque de cara al fin de semana se espera un empeoramiento. El mercurio subirá unos cuatro grados en los tres próximos días, pasándose de los 17ºC a los 20-21ºC. Además, ya no hay activado ningún aviso amarillo por riesgo marítimo-costero.

La previsión de Euskalmet para mañana, lunes, señala que habrá alternancia de nubes y claros, predominando las nubes medias y altas. Aumentará algo la nubosidad respecto a la jornada del domingo, pero seguirá el ambiente claro y con momentos de amplios claros. El viento soplará del sur durante la primera mitad del día y por la tarde-noche, que en las horas centrales amainará y se fijará de componente norte. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones, pero con tendencia al alza, con 19ºC en el litoral de Gipuzkoa y 17ºC en el interior.

Previsión del tiempo Consulta el pronóstico del tiempo en tu localidad para los próximos días

El martes el viento sur cogerá algo más de protagonismo. Será molesto en muchos momentos y se registrarán rachas fuertes e incluso muy fuertes en zonas de montaña especialmente. En el cielo seguirá la alternancia de nubes y claros, de nuevo con nubes medias y altas y con ambiente claro durante casi toda la jornada. Las temperaturas subirán, notándose algo más en puntos de la vertiente cantábrica, con máximas por encima de los 20 ºC en muchos puntos.

El miércoles las temperaturas serán todavía más elevadas gracias al predominio del viento sur. Sin embargo, a partir del jueves y de cara al fin de semana no se descarta un cambio de tiempo, con una mayor nubosidd y un descenso de las temperaturas.