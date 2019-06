(Columna para leer mientras se escucha 'Silencio', de Jorge Drexler).

Les habrá pasado, al ir a hacer la declaración de la renta, que cuando la empleada de la entrada (al menos en la oficina de la Hacienda Foral en Secundino Esnaola) te da el número de orden, también te entrega un misterioso papelito recortado. ¿Alguna clave secreta para desgravar más? Ya quisieras.

«Para facilitarnos el trabajo y garantizar la privacidad de sus datos: 1) Durante la espera permanezca en silencio. 2) Mientras se le atiende emplee un tono de voz lo más bajo posible. Muchas gracias».

Es como la versión foral de la clásica foto en los hospitales de la enfermera llevándose el índice a la boca. Cállense, hablen 'despasio', por favor. Siempre es bueno el silencio, aunque uno no sabía que las oficinas de la renta, a las que quienes no tenemos asesores entramos tan cautelosos, fuesen proclives al vocerío. No aguardas allí gritando «¡me falta un 10-T, espero que no me hagan volver!».

En estos tiempos de algarabía, el silencio es un lujo. «He perdido audición con tanto volumen, por eso cuando voy en coche solo quiero silencio», decía el otro día en DV el DJ Bengoa. Cuesta encontrar espacios sin contaminación acústica, desprovistos de incesantes parloteos, de los ruiditos de los móviles e incluso de aquellos a quienes nadie enseñó que bostezar haciendo ruidos estentóreos es de mala educación. Hasta ahora, algunos encontrábamos esa calma exterior que propicia el recogimiento interior en las iglesias, pero como en muchas han puesto hilo musical, tendremos que refugiarnos en las oficinas de Hacienda para disfrutar de un minuto de silencio.