Sigue en directo la Operación Retorno Desde hoy hasta el domingo la afluencia de vehículos en las carreteras será mayor por la vuelta de vacaciones

DV Viernes, 29 de agosto 2025, 10:29 | Actualizado 10:57h. Comenta Compartir

Las vacaciones se aproximan a su fin. Miles de guipuzcoanos cogerán, entre hoy y el domingo, el coche. Algunos lo harán para volver a casa y otros, sin embargo, para descansar en otra ciudad. Durante este fin de semana, la DGT prevé más de 5 millones de desplazamientos. Esta Operación Retorno provocará una mayor afluencia de vehículos en las carreteras vascas y, en algunos puntos como puede ser la muga, el tráfico puede ser especialmente denso. De hecho, estos últimos días las retenciones en el tramo fronterizo entre Irun y Biriatu, ha sido un embudo que ha amargado a muchos conductores.

En esta operación coincidirán los movimientos de retorno que serán escalonados entre los días que preceden a este fin de semana y el propio fin de semana, principalmente el domingo 31 de agosto, desde las zonas turísticas de costa y descanso hacia los grandes núcleos urbanos, con movimientos de salida que se produzcan también durante el fin de semana, principalmente hacia zonas turísticas de costa y los habituales de un fin de semana estival. Además, durante estos días también está previsto que siga produciéndose una importante afluencia de vehículos en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia países europeos de residencia habitual.

Otros puntos conflictivos suelen ser el enlace AP-1/N-622 sentido Vitoria, la N-622/A-1 sentido Burgos, el nudo de Armiñon, que conforman los pasos más críticos del tráfico internacional, y la salida por la A-8 hacia Cantabria, que es donde se concentra el mayor volumen del tráfico interno.

Para dar cobertura a esta operación y hacer que todos los movimientos previstos sean seguros, Tráfico ha establecido medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, como de sus medios técnicos. Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos. Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas, transportes especiales, así como la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.

Camión averiado en la AP-8

Un camión averiado en la AP-8, a la altura de Getaria, dirección Irun, obstaculiza el carril derecho y se están registrando cuatro kilómetros de retenciones, según informa el Departamento de Seguridad. Por ello, se pide a los conductores que extremen la precaución en este punto hasta que se proceda a retirar el vehículo y restablecer así la circulación en el carril cerrado.