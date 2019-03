Tercer día de viajes alrededor del mundo

Para pedalear por vías verdes, entre hayedos y robledales. Para conocer rutas de castillos y villas medievales. Para embarcarse rumbo al Norte en busca de la aurora boreal. Fantasear con futuras vacaciones o decidir el destino real de las próximas sigue siendo posible hasta hoy en la feria Sevatur que se celebra en Ficoba.

Turismo en entornos naturales y urbanos, próximos y lejanos es lo que ofrecen los 160 expositores distribuidos por los tres pabellones del recinto ferial de Irun. Muchos de los stands se acompañan de degustaciones de productos típicos de los lugares promocionados. Todo un mundo en 1.650 metros cuadrados de exposición, con información directa de expertos en la materia y la posibilidad se resolver en el momento cualquier duda o pregunta sobre el viaje soñado.

La agenda de hoy Actividades en familia. Durante todo el día habrá actividades como rocódromo, cluedo o hinchables. Degustaciones. Hay degustaciones distribuidas por todos los pabellones. Restaurante. El restaurante estará abierto de 14.00 a 16.00 horas. Por diez euros se podrá adquirir el menú por adelantado: paella valenciana y bebida. Charlas viajeras. El periodista Juan Manuel Sotillos hablará sobre 'Viajes exóticos' a las 12.30 horas en la sala Hall.

La feria de las vacaciones completa su oferta con actividades y atracciones infantiles, puestos de gastronomía, restaurante y sorteos de viajes a Senegal, Túnez, Noruega, Baleares y Canarias, además de un interesante programa de charlas, que el periodista Juan Manuel Sotillos cierra hoy, a las 12.30, hablando sobre 'Viajes exóticos'.

Tan cerca y tan lejos

Inaugurada el viernes, Sevatur reabrió ayer sus puertas con mucha animación y con algunos productos muy solicitados, como el jamón de Teruel, cuyo stand turístico recibió la visita del presidente de la Diputación provincial, Ramón Millán. «Teruel tiene en común con Gipuzkoa que es una provincia sostenible y ese es un valor muy importante», decía. «Nosotros recibimos muchos visitantes vascos y hemos constatado que es el turismo que más crece, por lo tanto no podíamos faltar a una cita de estas características. Esta es una feria muy especial para nosotros, nos tratan muy bien y estamos encantados de venir».

Teruel no solo existe, sino que ofrece al turista «un gran patrimonio natural y arquitectónico y, además, es la provincia de España que mayor cantidad de pueblos bonitos tiene catalogados», presumía Ramón Millán. «Además, tenemos productos agroalimentarios de mucha calidad y queremos promocionarlos». El presidente de la Diputación turolense destacaba la proximidad del recinto ferial con Francia y la afluencia de visitantes del país vecino. «Me ha llamado la atención la situación de Ficoba. Creo que estamos en el lugar indicado para que lleguemos más allá de las fronteras no solo provinciales y autonómicas. Aquí traspasamos ese Pirineo que muchas veces nos bloquea».

La zona infantil, con juegos y pinturas, estuvo casi tan animada como la de adultos.

Teruel es la provincia con mayor cantidad de 'pueblos bonitos' catalogados de España

La naviera noruega Hurtigruten conduce a los viajeros hacia paisajes espectaculares

Del interior a la costa, Joseba Otaño, un jubilado que viajará en breve con el Imserso recogía folletos en el stand de Cambrils, Salou, Reus y Portaventura. «En mayo nos vamos una semana a Salou y estoy cogiendo información para ver qué excursiones podemos hacer. Todavía estamos en condiciones de conducir, así que podemos hacer algo más que playa. Hay que aprovechar mientras la salud nos acompañe», apuntaba.

Otra de las salidas que Joseba marcó en su calendario durante su visita a Sevatur fue la de Iranzu. «He cogido folletos del monasterio. Lo tenemos bastante cerca y no hemos estado nunca. También he cogido folletos de los hoteles de Marina D'Or, por si algún día vamos».

A una costa más lejana que la del Mediterráneo viajan los buques de la naviera noruega Hurtigruten, una compañía con 125 años de historia, líder en viajes de exploración. Su representante oficial en España y Portugal, la agencia catalana Viajes EV oferta en Sevatur «viajes para conocer paisajes espectaculares en cruceros atípicos», comentaba la responsable del stand. «Aunque también ofertamos Islandia y Groenlandia y tocamos Alaska y el Ártico, nuestro punto fuerte es Noruega. Son viajes de entre seis y doce días para ver, sobre todo, los fiordos, las auroras boreales y el sol de medianoche, dependiendo de la época. También ofrecemos salidas a las ciudades con guías de habla hispana y estamos preparando un crucero de 12 días con guía de habla hispana para ver las auroras boreales».

Si Hurtigruten publicita sus excursiones «al mar más bello del mundo», quien haya visitado la cueva cántabra de El Soplao habrá salido pensando que no puede haber un paisaje más hermoso bajo la tierra. Esta cueva, de 20 kilómetros de longitud total, aunque sólo 4 de ellos están abiertos al público, es una de las visitas que se recomienda en el stand de Cantabria Infinita.

Belleza escondida

«El Soplao es, sin duda, uno de los pilares fundamentales del turismo de Cantabria hoy en día», señalaban en el stand. «Es una cavidad única. Está considerada como una de las cinco mejores cuevas del mundo a nivel geológico, porque hay un tipo de formaciones excéntricas, que parece que crecen contra las leyes de la gravedad. Tenemos kilómetros de techos, paredes e incluso suelos con esas formaciones y eso es muy difícil de ver. El Soplao forma parte de una antigua mina y hay que decir que los mineros, que fueron quienes la descubrieron, fueron muy respetuosos con la cueva, porque han permitido que toda su belleza llegue hasta nuestros días».

Actualmente, hay dos modalidades de visitas guiadas, una apta para públicos de todas las edades, que recorre algo más de un kilómetro de cueva y otra de turismo-aventura para mayores de 12 años (acompañados de adultos), que se adentra tres kilómetros más en la cavidad natural.

La cercanía física de la feria con los vecinos franceses fue muy bien valorada en el stand de Cantabria Infinita. «Francia tiene una tradición de cuevas tremenda, sobre todo de las relacionadas con el arte rupestre. En Cantabria, tenemos diez cuevas que son Patrimonio de la Humanidad y cada vez estamos recibiendo más visitantes franceses».

Además de los paisajes naturales y de la riqueza artística y cultural, muchos de los diferentes destinos turísticos presentes en Sevatur ofrecen interesantes rutas gastronómicas. La feria de vacaciones celebra hoy domingo su última jornada. El horario de apertura de los stands es de 10.30 a 14.30 y de 16.00 a 20.30. El comedor, en el que se sirve paella recién hecha, está abierto de 14.00 a 16.00 horas. La entrada cuesta 3 euros (10 euros con paella y bebida incluidas) y es gratis para los menores de 12 años.

Con el fin de potenciar el uso del transporte público, se aplica un descuento de 1 euro en las entradas para los visitantes que presenten las tarjetas Mugi o Lurraldebus. Hay una parada de Topo muy cerca del recinto ferial. Para quienes decidan desplazarse en vehículo particular, el parking de Ficoba es gratuito.

Varios destinos «Animamos a recorrer las vías verdes y rutas gastronómicas»

Patricia Alberdi | Reyno de Navarra

Patricia Alberdi defiende en el stand de Navarra «la gran variedad de zonas para visitar y recorrer en una comunidad chiquitica como la nuestra. Animamos a recorrer las vías verdes, algunas compartidas con Euskadi, y las rutas gastronómicas y culturales, como los caminos de Santiago e Ignaciano».

«Somos un país pequeño con muchas cosas que ver» Mounira Derbel | Oficina de Turismo de Túnez

Es directora para España y Portugal de la Oficina de Turismo «de un país pequeño, con 3.000 años de historia y muchas cosas que ver. Tenemos muchos monumentos Patrimonio de la Humanidad, como las ruinas de Cartago o el coliseo de El Jem, más de 50 centros de talasoterapia y una gran oferta de turismo activo».

«Informamos sobre rutas y senderos pirenaicos» Guillermo Guede | Turismo Huesca

Ante una enorme fotografía del castillo de Loarre, Guillermo Guede informa especialmente sobre «senderos y rutas como la GR-15 y la GR-11 y sobre las principales zonas de interés de la provincia. Tenemos también libros sobre la ruta del Santo Grial o el patrimonio artístico y vídeos sobre el festival Pirineos Sur».

«Queremos que la gente vea que hay más que sol y playa» María Jover | Comunitat Valenciana

María Jover regala mandarinas valencianas en el stand conjunto «de nuestras marcas turísticas y la Federación de Campings de la comunidad. Queremos que la gente vea que hay un mundo más allá del sol y la playa. Tenemos experiencias de turismo activo, gastronómicas, de naturaleza y representaciones culturales».