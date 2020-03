Sevatur, la mejor inspiración para viajar Sevatur ofrece diversas actividades para niños y adultos durante todo el fin de semana que viene. / Lobo Altuna La decimoctava edición de la feria de turismo Sevatur vuelve a llenar el Kursaal con decenas de destinos y con la novedad de que la entrada será gratuita A. C. Lunes, 9 marzo 2020, 13:58

Un paseo por las calles del barrio de Belém de Lisboa, una cena a la luz de la torre Eiffel en Francia. Un rebujito con una tapita o un buen día de esquí en el pirineo de Huesca. Tentaciones para irse de vacaciones no faltan, el problema muchas veces es elegir a dónde. Con Semana Santa a la vuelta de la esquina, no está de más saber cuál será el destino de los días libres de abril.

La feria de turismo anual de Sevatur ofrece diversos destinos nacionales e internacionales entre los que elegir. Entre las novedades de la decimoctava edición, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de este mes en el Kursaal, la entrada será gratuita. Sevatur contará además con otra actividad adicional: Filma!, un festival de cine de viajes y aventuras.

Más allá de decantarse por un destino para las vacaciones de Semana Santa que ya están a la vuelta, o incluso planear el verano, en el recinto de la feria en Donostia habrá diversas y numerosas actividades para pasar un fin de semana diferente.

Escalar, jugar a la oca, vivir la experiencia de la realidad virtual, pintar caras, ver cómo es una granja, incluso jugar con el pájaro loco de Port Aventura. Todo sin tener que salir del recinto de Sevatur en el Kursaal. Decenas de actividades, con entrada gratuita, para descubrir diversos destinos de vacaciones y mientras, pasar un buen rato entretenido.

Para los más pequeños y también para los adultos. Sidra, jamón, conservas, queso... poco más se puede pedir. ¿Algo dulce? También habrá gominolas artesanas y miel natural para degustar en la feria Sevatur. Y en caso de querer seguir degustando el producto en cuestión en casa, también habrá varios stands donde poder adquirirlo.

El sábado entre las diversas actividades destaca una masterclass de corte de jamón de D.O. Dehesa de Extremadura, dirigida a adultos se repetirá por la mañana y la tarde. También el taller de microplásticos para todo el público, de 16.15 a 17.15 horas.

En honor a Félix Rodríguez

Cuarenta años han pasado ya desde que el naturalista y divulgador científico creador de 'El hombre y la tierra' y de 'Planeta Azul' dejó de transmitir y comunicar su pasión por los animales y el entorno natural. Félix Rodríguez es quizá uno de los viajeros más conocidos que marcó un antes y un después en la forma de entender nuestro entorno.

Su localidad natal, Poza de la Sal, en Castilla, uno de los destinos de la feria de turismo, ha aprovechado la ocasión para ofrecer una charla sobre la vida y en memoria de Félix Rodríguez. Dirigida al público general, se celebrará el sábado de 11.00 a 11.30 horas en la sala de proyecciones.

Dónde y cuándo Kursaal. La feria se celebrará en la capital guipuzcoana Días. 13,14 y 15 de marzo. Horario. De 10.30 a 14.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Oferplan Entrada o bono para Filma!

La feria Superficie. 1.229 metros cuadrado. Stands. 50 stands y más de 70 coexpositores. Destinos. Túnez, Senegal, República Dominicana, Francia, Huesca, Teruel, Comunidad Valenciana, Islas Canarias, Navarra, Soria, Aragón, Costa Daurada, Formentera y muchos más.

Actividades Charlas sobre Félix Rodríguez de la Fuente Javier y de Javier Reverte el 12 de marzo como preludio en le Aquarium de Donostia. Gastronomía. Catas, degustación y venta de productos como: Jamón, Miel de León, quesos, vinos, Conservas de Cantabria y dulces artsenos. Filma. Ciclo de cine de viajes y aventura; 13 y 14 de marzo en Kursaal. 'The River and the Wall', 'Home', 'The undamaged' y 'Crete Arisin'. Las entradas se pueden comprar en www.sevatur.com y Oferplan. Precio 6€/ sesión y 12€ /abono. Encuentros profesionales. Viernes 13 en Chillida Leku y sábado 14 en Albaola que además hará una exhibición de carpintería en la entrada Kursaal.

En esta edición también habrá un espacio para los profesionales del sector del turismo que quieran participar. En los encuentros profesionales, se mostrará a los expositores dos modelos de gestión turística de éxito que puedan servir de ejemplo para sus propios recursos turísticos o recursos que ya tienen y no explotan por falta de financiación. Estos ejemplos que los profesionales del sector podrán conocer en primera persona son Chillida Leku y Albaola.

Cada evento consistirá en una ponencia in situ en la que se explicará el modelo de desarrollo y gestión de la empresa, seguida de una visita guiada al lugar y un almuerzo de trabajo.

Los que se acerquen hasta el Kursaal para disfrutar de estos tres días de actividad turística podrán participar en el sorteo de viajes para dos personas con desplazamiento incluido a Túnez, Praga, Senegal y Gran Canaria. El sorteo se realizará ante notario el próximo 17 de este mes y los resultados se publicarán en este periódico el domingo 22.

De cine

Acompañar a Sarah Outen en su viaje en kayak, bicicleta y barca de remo por todo el mundo. Disfrutar como ella de los más de 32.000 kilómetros recorridos sin utilizar ninguna tracción más que su propia fuerza. Y todo sin moverse de la butaca del cine. El documental 'Home' narra el viaje de la londinense Sarah Outen y podrá verse el próximo sábado a las 20.00 horas en el Kursaal.

La proyección será la última sesión del ciclo de cine de viaje y aventura Filma!, la novedad de la feria de turismo Sevatur, que nace conjuntamente del circuito itinerante Mendi Tour, el Festival internacional de Cine de Montaña y Aventura que se celebra anualmente en Bilbao. Los cuatro documentales de viajes que se proyectarán han sido premiados en el Mendi Tour.

«Es una forma de vivir los viajes mucho más viva y visual que la experiencia más plana de las charlas de otras ediciones. El cine es espectacular», comentan desde la organización.

Filma! lo abrirá 'The river and the wall'. Un viaje de cinco amigos bordeando la frontera con México; desde El Paso hasta el Golfo de México, siguiendo el curso del río Bravo. 'The Undamaged' y 'Crete Arising' se proyectarán en la misma sesión. La primera trata sobre el viaje de Eslovenia a Albania de un equipo de aficionados por aguas bravas. La segunda habla sobre una identidad poco conocida de la isla de Creta: sus nevadas montañas.

Todas las proyecciones comparten un componente social y medioambiental con el objetivo de inspirar, concienciar y, si se puede, «hacer un mundo mejor», en palabras de sus organizadores. Filma! se suma al programa de actividades de Sevatur con la finalidad también de atraer nuevos públicos a la feria de turismo de la capital guipuzcoana. La entrada para cada una de las tres sesiones se podrá adquirir por 6 euros. El precio del bono para las cuatro películas asciende a 12 euros.

Aunque el formato charla se ha reducido a favor de lo audiovisual, el próximo viernes, a las 17.30 horas, Javier Reverte ofrecerá una charla en el Aquarium de Donostia como preludio a Sevatur.