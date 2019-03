¿Cuáles son las serpientes que sí son habituales en Gipuzkoa? Carlos Cabido. / LUSA Carlos Cabido, herpetólogo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, detalla qué tipo de serpientes podemos encontrar en el territorio y cómo diferenciar una víbora de una culebra. «Lo de la cabeza triangular no es fiable» AINHOA IGLESIAS San Sebastián Viernes, 1 marzo 2019, 18:13

Hace una semana el presunto avistamiento de una víbora de Gabón en Hondarribia hizo saltar las alarmas. La víbora de las víboras, la más grande que existe y cuya mordedura puede ser mortal, estaba supuestamente aquí mismo, en las marismas de Jaizubia. Pero todo resultó ser falso, una invención, una broma de una amiga a otra que, al parecer, se fue de las manos. Descartado el peligro pero con la perplejidad y el alivio aún en los poros, es momento de dar respuesta a la curiosidad. ¿Qué hubiera pasado si la 'bitis gabonica' hubiera sido real? ¿Es fácil que acabemos siendo mordidos por un ofidio durante un paseo? ¿Qué tipo de serpientes venenosas hay en nuestro territorio? Carlos Cabido, herpetólogo de Aranzadi, llama a la calma: «en Gipuzkoa no hay serpientes peligrosas», informa. «Ni siquiera lo es la conocida como víbora cántabrica o de seoane, tan habitual por esta zona», asegura. Y se explica: «la gente suele confundir venenoso con mortal, pero no son sinónimos. Las abejas y las avispas tienen veneno, pero no representan riesgo vital alguno salvo que se sea alérgico. Lo mismo ocurre con la víbora cantábrica -'vipera seoanei' según su nombre científico-, que es venenosa pero su mordedura raramente pone en riesgo la vida de una persona».

En la península existen tres tipos de víboras, aunque no suelen coincidir en el mismo hábitat. Así, la 'vipera aspis' se encuentra en la zona del Pirineo, la 'vipera seoanei' se extiende por toda la cornisa cantábrica y, en el resto de la península, la más habitual es la víbora hocicuda o 'vipera latastei'. «En zonas de Navarra sí se puede encontrar este último tipo de serpiente, pero aquí no, aquí solo tenemos la 'vipera seoanei'», insiste Cabido.

La realidad es que . «Las más abundantes son pequeñas coronellas, en concreto la culebra lisa europea y la culebra lisa meridional. Se trata de culebritas muy pequeñas, completamente inofensivas, que se alimentan casi exclusivamente de lagartijas», instruye el herpetólogo de Aranzadi. «Luego tenemos las culebras de agua. En Gipuzkoa se observan dos especies, ambas del género natrix: una es la culebra de collar, la 'natrix astreptophora'; la otra es la culebra viperina o 'natrix maura', que de las dos es la más ligada al agua, la que siempre se ve en las charcas. Se llama culebra viperina porque su diseño, su patrón de coloración, recuerda al de las víboras. Por último están las culebras más grandes: la de Esculapio - 'zamenis longissimus'- ligada a ambientes boscosos y capaz de trepar a pequeños árboles, y la verde y amarilla -'hierophis viridiflavus-, la más agresiva y quizá la más especial porque está incluída en el catálogo vasco de especies amenazadas», enumera.

Lo más habitual es que, en caso de ver una serpiente en alguno de los parajes naturales de Gipuzkoa, ésta sea una culebra. Primero por pura estadística, dado que la población de culebras es sensiblemente superior que la de víboras. También porque, según explica Carlos Cabido, las de seoane son serpientes que suelen permanecer inmóviles cuando alguien se acerca, por lo que la mayoría de las veces ni siquiera las vemos aunque pasemos cerca. «La serpiente cantábrica tiene poca movilidad. No practica una caza activa, sino que se queda quieta esperando que aparezca una presa. Además suele ser lenta y no se desplaza grandes distancias», se explaya.

Entonces, ¿cómo es que tanta gente asegura haber visto una? Cabido apunta a que en parte por desconocimiento y, en parte, porque las culebras imitan el comportamiento de una serpiente cuando se ven amenazadas. «Se suele decir que las víboras tienen la cabeza triangular y que las culebras, por lo general, no. Esto es equívoco. Es cierto que las víboras tienen una cabeza más triangular, pero también que casi cualquier culebra cuando se siente amenazada lo primero que hace es aplanar la cabeza y, con ello, dotarla de una forma puntiaguda. No es casualidad, lo hace porque está intentando imitar a un serpiente venenosa para protegerse», instruye.

Si hay una culebra especialmente hábil en el arte del engaño esa es, según detalla el experto, la culebra viperina o 'natrix maura'. «Comienza a sisear como las víboras e incluso simula ataques, que son ataques falsos porque las culebras de agua nunca muerden, golpean con la boca cerrada». Sumado a que presenta un patrón y diseño de color parecido al de la víbora, muchas veces consigue su objetivo: espantar al potencial contrincante. Y ese contrincante es, a veces, una persona.

Arriba, víbora cantábrica o vipera seoanei. A la izquierda, una culebra viperina. A la derecha, detalle de la cabeza de una culebra de collar.

Descartada la forma de la cabeza, la clave a la hora de diferenciar una culebra de una víbora parece estar en una observación minuciosa. «El tamaño de las escamas es diferente. Las culebras tienen en la cabeza grandes escamas y las víboras no. Ellas tienen escamas pequeñitas, más o menos del mismo tamaño que en el resto del cuerpo. Reconozco que esto también puede llevar a confusión porque alguien que se topa con una serpiente y nunca ha visto una, no puede comparar, no sabe si lo que está viendo es una escama grande o pequeña. El rasgo diferencial definitivo sería por tanto que, aquí en la península, las víboras tienen una pupila vertical, como la de un gato, mientras que las culebras no, las culebras tienen una pupila circular. Si uno es capaz de mantener la calma y llegar a ver cómo es la pupila de la serpiente, podrá tener la certeza de si está ante una especie u otra».

Mantener la calma. Esa es la clave para diferenciar una serpiente venenosa de otra que no lo es y, también, para que el encuentro, en caso de producirse, no acabe con un buen susto. «La recomendación siempre es mantenerse tranquilo, a una distancia prudencial y, sobre todo, dejar al animal en paz», informa Cabido.

¿Qué hacer en caso de mordedura?

El herpetólogo de Aranzadi insiste en que la mala fama de las víboras no se ajusta del todo a la realidad, ya que en Gipuzkoa suele ser casi anecdótico que una víbora muerda a una persona. «Si lo hace, además, muchas veces la mordedura suele ser seca, es decir, sin veneno, o con una cantidad muy pequeña de él. Hay que saber que para estas serpientes el veneno es algo valioso que necesitan para alimentarse, para matar a sus presas, y es caro de producir», dice. Aún así, puede ocurrir que alguien pise uno de estos ejemplares, o se siente sobre él, y acabe en la sala de urgencias. «En el hospital administrarán suero, inyectarán corticoides para evitar una posible reacción alérgica y esperarán a que el cuerpo metabolice el veneno», avanza Cabido.

Más sensible es el suceso si, dado el caso, la víbora mordiera a un niño. «Las picaduras y mordeduras de cualquier animal venenoso son siempre más serias en el caso de los críos, por una simple cuestión de cantidad de veneno en relación al volumen del cuerpo. Aún así con las especies que hay en la península, sigue sin ser peligroso 'per se'. La cantábrica es una víbora pequeña, que inyecta poca cantidad de veneno y que además no es muy virulento. Obviamente con un niño es necesario tener un especial cuidado por posibles reacciones alérgicas, pero no por el veneno en sí».

Posesión ilegal

Acostumbrados a convivir con la tranquilidad de que las especies de serpientes autóctonas sean poco o nada venenosas, la falsa denuncia sobre la presencia de una serpiente de Gabón en Hondarribia supuso un sobresalto. La bitis gabonica no es una víbora pequeña, sino una que puede llegar a alcanzar dos metros de longitud y doce kilos de peso. Su mordedura puede ser mortal. «Dimos credibilidad al testimonio porque hoy en día el comercio de especies exóticas está en auge y los reptiles y anfibios como mascotas están de moda. Eso hace que proliferen 'frikis' a los que ya no les vale con tener un animal al uso, sino que lo que quieren es tener el ejemplar más exclusivo y más especial posible». Una puerta abierta al tráfico ilegal de animales pero, también a la inconsciencia. Quizá recuerde el lector el caso de una serpiente que puso en jaque durante horas a viandantes y guardia municipal cerca del Victoria Eugenia. «No es posible que llegara hasta el centro de la ciudad por sí misma. Alguien tuvo que soltarla ahí. Quizá alguien la cogió, se la llevó a casa sin saber lo que era y...»

La insensatez puede explicar muchos de los descalabros que se producen en relación al mundo animal, pero desde luego, no es un argumento esgrimible en caso de depurarse responsabilidades. Así como la mujer de Hondarribia que ofreció un falso testimonio ha sido imputada, ser 'cazado' en posesión de animales silvestres puede derivar en una sanción. «Está prohibido», subraya Cabido. «En el caso de especies peligrosas supone además un delito, porque genera un riesgo a terceros».

Respeto

Si algunas personas fascinadas por las serpientes hacen un flaco favor a las especies silvestres tratando darles caza, aún peor pinta el panorama para los ofidios entre la población en general. «Como cualquier otro animal las serpientes están amenazadas por la pérdida de hábitat, también por los atropellos, pero se da una circunstancia que no sufren otras especies, y es que muchas personas las matan. Es curioso porque hay gente que se considera amante de los animales y de la naturaleza, y que sin embargo no tiene ningún reparo en matar una serpiente si se la encuentra. Lo triste es que responde a un temor injustificado».

No es algo que ocurra en todos los lugares del planeta. «Paradójicamente, en lugares donde hay serpientes que sí son verdaderamente peligrosas los ciudadanos no exhiben comportamientos tan agresivos. En Australia por ejemplo hay numerosas especies muy peligrosas, que además suelen ocupar espacios urbanos. En algunos parques y jardines, como el jardín botánico de Canberra por ejemplo, hay carteles que advierten de la presencia de estos bichos e indican que, en caso de ver uno, se comunique al personal de seguridad. En el puesto de atención a visitantes tienen sueros antiofídicos o antídotos, para los casos en los que muerden a alguien. Quizá porque están acostumbrados a convivir con serpientes, nadie se dedica a matarlas o perseguirlas», concluye el herpetólogo de Aranzadi.