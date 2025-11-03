La sentencia al masajista de Altza acusado de agredir sexualmente a tres menores se conocerá el miércoles Fiscalía y acusaciones piden para él 45 años de prisión y la defensa solicita su absolución

L. Ochoa Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:23

El fallo de la sentencia al masajista de Altza acusado de agredir sexualmente a tres menores en San Sebastián se dará a conocer este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa.

Está previsto que a las 09.45 horas se celebre una audiencia pública para la lectura del fallo de la sentencia de este procedimiento, según han informado fuentes judiciales. Se hará sin la presencia del acusado, que se enfrenta a peticiones de penas que superan los 45 años de prisión por parte de la Fiscalía y las acusaciones. Su defensa solicitó su absolución, y 160.000 euros de compensación para las víctimas.

El procesado fue detenido en mayo 2021 tras la denuncia de una de las menores, a la que, según aseguró esta, habría «tocado los pechos e introducido los dedos en la vagina» durante un masaje.

El juicio se celebró el pasado mes de septiembre y el acusado negó las agresiones sexuales en los masajes «normales» que le «pedían» las menores.

Las tres supuestas víctimas declararon a puerta cerrada durante el juicio. Dos psicólogas aseguraron en el juicio que las menores «no exageraron» en la exposición de los hechos denunciados.