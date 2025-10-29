Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vehículos detenidos por el accidente de Villabona en la N-I. José Mari López

La N-I recupera la normalidad tras sendos accidentes en Irura y Villabona

En ambos siniestros se han visto implicados varios vehículos y se han saldado sin heridos

A. I.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:14

Sendos accidentes en Irura y Villabona han dificultado la circulación en la N-I, sentido Donostia, con retenciones a primera hora de la mañana, según ... informa el Departamento de Seguridad. Ambos siniestros se han saldado sin heridos. En el primer caso ha sido una colisión de chapa entre dos vehículos que a esta hora se encuentran apartados en el arcén, por lo que no hay ningún carril cortado. En el segundo han chocado tres turismos que ya han sido retirados de la calzada. La red viaria ha recuperado la normalidad alrededor de las ocho de la mañana, según las mismas fuentes.

