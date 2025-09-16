Una semana veraniega con hasta 35ºC en Gipuzkoa hasta la vuelta del otoño el sábado

El ambiente veraniego es patente este martes, con predominio de claros en el cielo y temperaturas que pueden llegar esta tarde a los 27ºC en ... el interior de Gipuzkoa y a los 25ºC en el litoral, lo que supone un par de grados más que ayer. El sol irá cogiendo más fuerza conforme pase la semana, pero el sábado se producirá una inestabilidad que provocará un fin de semanal típicamente otoñal. Las noches seguirán siendo frescas. Esta pasada madrugada las mínimas no han superado los 15ºC en el territorio y mañana descenderán ligeramente.

Santiago Gaztelumendi, director de estrategia y coordinación de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, detalla a El Diario Vasco que entre el miércoles y el viernes las temperaturas serán diez grados más altas que lo habitual en la segunda quincena de septiembre. Afirma que será posible a un viento sur que puede ser fuerte en algunos momentos, con hasta 80 km/h en zonas expuestas.

Mañana el cielo se mantendrá soleado en casi todo el territorio. Habrá un ascenso notable de las temperaturas máximas en el interior, con valores que podrían rondar o superar los 31 ºC en el interior y los 28ºC en el litoral.

Previsión del tiempo Consulta el pronóstico del tiempo en tu localidad para los próximos días

El jueves y el viernes el ambiente veraniego tendrá continuidad. Soplará el viento de componente sur y por la tarde en puntos del litoral entrará la brisa. El mercurio seguirá subiendo en esos dos días. Así, en el interior de Gipuzkoa las máximas se situarán entre los 30-31ºC en la costa y los 35ºC en el interior. Santiago Gaztelumendi no descarta que se tenga que activar el aviso amarillo por temperaturas altas extremas, al igual que por riesgo de incendios forestales, como consecuencia de las fuertes rachas de viento sur.

Todo cambiará el sábado por culpa de la entrada de una vaguada y la posible llegada de un frente. El director de estrategia y coordinación de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé que las temperaturas bajarán unos cinco grados a partir del mediodía, cuando el viento del sur deje paso al del noroeste. Además, este desplome vendrá acompañado por precipitaciones que pueden ser fuertes, en forma de tormentas y chubascos, en puntos de Gipuzkoa, por lo que no se descarta el aviso amarillo. El domingo el panorama será muy similar, con una nueva bajada importante del mercurio, aunque en principio con chaparrones menos intensos. El arranque de la penúltima semana de septiembre también será otoñal, según los primeros pronósticos.