El buen tiempo y el espectáculo de las olas han invitado a recorrer el Paseo Nuevo donostiarra este martes por la mañana. Borja Luna

Una semana veraniega con hasta 35ºC en Gipuzkoa hasta la vuelta del otoño el sábado

A partir de este martes predominará el ambiente soleado y las temperaturas serán diez grados más altas de las habituales en estas fechas

A. Iparraguirre

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:15

El ambiente veraniego es patente este martes, con predominio de claros en el cielo y temperaturas que pueden llegar esta tarde a los 27ºC en ... el interior de Gipuzkoa y a los 25ºC en el litoral, lo que supone un par de grados más que ayer. El sol irá cogiendo más fuerza conforme pase la semana, pero el sábado se producirá una inestabilidad que provocará un fin de semanal típicamente otoñal. Las noches seguirán siendo frescas. Esta pasada madrugada las mínimas no han superado los 15ºC en el territorio y mañana descenderán ligeramente.

