«A las seis en punto de la mañana ya estamos unos cuantos en el gimnasio»

Adur Etxezarreta nos invita a su gimnasio para conocerlo de primera mano y hablar con los usuarios. Nos advierte que un jueves por la tarde no es lo mismo que otra tarde cualquiera de día laboral. «Se nota el pintxopote, y cuando juega la Real entre semana, también». El perfil de los clientes que acuden al centro de entrenamiento de Olaberria es variado. Jóvenes, adultos, chicos, chicas, los que van solos, los que van en pareja... También las razones para acudir a ese gimnasio son diversas.

La mayoría de ellos entra por el acceso directo del aparcamiento exterior, como Felix Bureba, un beasaindarra de 51 años conocido ya en el gimnasio. Hay días que va incluso dos veces. «Vengo cuando puedo, lunes y miércoles me gusta venir un par de veces porque a la mañana tengo tiempo y a la tarde, también». Él es uno de los que inaugura el centro por las mañanas. «Entro a trabajar a las ocho en Legazpi. Vengo a las seis de la mañana y lo bueno es la accesibilidad que tenemos en cualquier horario. A las seis vienes, aprovechas hasta las 7.30 y a currar». ¿Hay alguien más a esas horas? «Sí sí, solemos estar unos ocho. Y a las seis en punto ya estamos cuatro-cinco personas en la puerta».

Considera que además de «la variedad de las máquinas», lo mejor es el horario. «La gente que está a relevos puede a la mañana o a la tarde, y lo de las seis de la mañana es fantástico porque los polideportivos suelen abrir sobre las siete y estás con el gancho para hacer todo lo que quieres. Aquí en cambio tienes ese margen. Y al revés, los que no pueden por la mañana vienen a las ocho de la tarde o incluso más al estar abierto hasta las doce». Antes acudía al polideportivo de Beasain, «pero no es lo mismo. Aquello está masificado, sobre todo de cinco a ocho de la tarde, y más si el sitio es pequeño».

No es el único que antes acudía a un polideportivo municipal y ahora se ha cambiado a un gimnasio de este estilo. Euken Sagardia, ordiziarra de 25 años, suele ir al A27 Kirol Zentroa por las tardes, después de salir de trabajar en Itsasondo. «Solía ir al polideportivo de Ordizia y aunque sea barato, hay mucha gente. No suelo estar mucho tiempo en el gimnasio, pero el rato que estoy me gusta estar tranquilo, a mi bola y sin tener que esperar o a compartir las máquinas». Apunta la ventaja que supone también ir en coche y tener una entrada autónoma.

A otra joven a la que le ha venido muy bien este nuevo gimnasio es a Nerea Garrido, olaberriarra de 18 años. «Me queda a mano, puedo venir a cualquier hora y en cualquier momento. Suelo hacer unas dos horas diarias tres veces a la semana». Esta estudiante del grado superior de Administración y Finanzas solía ir a un gimnasio municipal de su pueblo, «pero vi que abrió este y me decidí por la variedad de máquinas y lo espacioso que es. Me traen mis padres o vengo en bus, es muy cómodo».

Argentinos de Australia en Olaberria

Entre tanta gente que acude al gimnasio después de trabajar o de estudiar, dos argentinos que están de paso por Gipuzkoa lo hacen después de pasar la mañana haciendo gestiones y tareas de burocracia. «Vivimos en Beasain, llevamos unas pocas semanas aquí pero nuestro objetivo final es ir a Madrid, y como estamos por ahora sin trabajo solemos venir unas cuatro-cinco veces a la semana», informan Santiago Ricciardelli, de 30 años y originario de Buenos Aires, y Julieta Ravasi, de 24 años y de Ushuaia, quien dice que «aquel es un sitio fresquito, pero no más que acá. Es otro frío». Para rizar aún más el rizo, acaban de llegar de Australia, donde ya conocían esta nueva tendencia de gimnasios en centros comerciales. «Allí teníamos coche y, como aquí, era muy cómodo porque te daba mucha más libertad para venir cuando quieras».

