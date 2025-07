Seattle y Lazkao, tan lejos como cerca

Oihane Escoz nació hace dieciséis años en el estado de Washington, Estados Unidos, y durante este mes ha podido conocer por primera vez Euskadi, tierra ... de la que tanto ha escuchado hablar en casa. Como se deduce por su nombre, la joven estadounidense guarda una cercana relación con el País Vasco. «Mi papá me habló acerca de mis lazos con Euskadi. Desde que era pequeña me enseñó sobre su cultura», cuenta mientras escribe su nombre en la pizarra de una de las aulas del barnetegi Maizpide de Lazkao. La figura de sus abuelos también ha sido clave en su conocimiento sobre la cultura vasca. «Cuando iba a casa de mis abuelos siempre aprendía alguna cosa nueva, ellos también me hicieron conocer más sobre las costumbres de aquí».

Escoz ha practicado desde pequeña danza vasca, «y a día de hoy también bailo algo». Todo ello, reitera, «gracias al empeño de mi padre, ya que él sabe algunas danzas típicas de aquí».

Además de la danza, la gastronomía es otro de los aspectos que destaca la joven norteamericana. Aunque se haya criado en Seattle, la txistorra ha formado parte de su menú desde su infancia. «En casa hemos comido platos vascos, y luego está la txistorra, algo que a mi papá le encanta tanto cocinarla como comerla».

Como Oihane, otros 31 jóvenes estadounidenses y canadienses han podido seguir conociendo más detalles sobre su conexión con la identidad vasca de la mano de Ateak Ireki, un intercambio de una treintena de jóvenes de la diáspora que han vivido durante tres semanas en Goierri explorando las raíces de sus antepasados. Para muchos ha sido la primera vez que pisaban suelo europeo, y casi nadie conocía Gipuzkoa de antemano. «Es mi primera vez en Europa, fuera de América del Norte», cuenta el canadiense Armand Aubé.

Ander Elordui lleva dos años al frente de este programa tras su paso por la universidad. «Estuve dos años trabajando con la diáspora vasca en las euskal etxeak que hay en América del Sur». Elordui explica que Ateak Ireki tiene como objetivo crear una red de personas «cada vez mayor» entre las familias y los participantes de Goierri y Estados Unidos. «La iniciativa persigue crear lazos a ambos lados del Atlántico y reforzar esos vínculos ya existentes», explica.

Con familias goierritarras

Ateak Ireki se puso en marcha en 2020, aunque fue en 2023 cuando los participantes, de entre 16 y 25 años, hicieron las maletas por primera vez debido a la pandemia que demoró su puesta en marcha. Uno de los objetivos principales es aprender euskera y ahondar en la cultura vasca. «Las familias son la parte más importante de nuestro programa», cuenta Elordui, que agradece la implicación de los hogares goierritarras que acogen durante estos días a los 32 jóvenes norteamericanos. «Conviven con ellos», uno de los aspectos más enriquecedores de la iniciativa.

Durante la semana acuden al euskaltegi Maizpide a recibir clases de euskera de diez a una de la mañana. Por la tarde es el turno de la parte más lúdica, en la que entran en contacto, hasta las siete de la tarde, con el deporte rural, riman sus primeros bertsos o se ponen el delantal para aprender recetas típicas. «También hacemos excursiones. Hemos visitado Donostia, algunos municipios de Bizkaia y Pamplona», cuenta el coordinador.

El intercambio, asegura Elordui, gusta tanto a las familias como a los jóvenes, «que suelen pedir repetir. Nuestro objetivo es que se anime gente nueva al programa con el fin de crear una red social más amplia, pero no cerramos las puertas a los participantes de otros años», explica el organizar de esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de NABO (North American Basque Organization), Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra, las diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia, además de la agencia comarcal Goieki.

Para Aaron Wilcox es su primera vez en Euskadi. «Me ha llamado la atención que los vascos sois muy fuertes en vuestras creencias», dice. También la amabilidad de los lazkaotarras. «La gente de aquí es muy amable, te hacen sentir cómodo y feliz».

Hoy es día de hacer «con pena» las maletas. «Llevo tres semanas aquí pero, por desgracia, mañana tengo que volver a Canadá», lamenta Armand Aubé. Aunque espera repetir y pisar de nuevo suelo vasco «con más ganas e ilusión que nunca». Oihane Escoz también quiere repetir: «Me encantaría volver a gozar de esto».

Aaron Wilcox Idaho, 19 años «Aquí la gente es tan abierta como en Idaho»

Aaron Wilcox estudia Lingüística en la universidad de Boise, donde descubrió la lengua vasca. «Desde el primer momento me llamó mucho la atención por lo diferente que es», cuenta este joven de Idaho, uno de los pocos estudiantes de intercambio que no tiene ninguna relación familiar con Euskadi, aunque tras su estancia en Gipuzkoa asegura haber apreciado similitudes. «Aquí la gente es tan abierta como allí. La naturaleza también es similar, hay muchas montañas tanto aquí como en Idaho. Me hace sentir como en casa», dice. Es de los pocos que no cita la gastronomía como una de las cosas que más le ha gustado. Es más de «sabores picantes y fuertes ,y aquí no los veo mucho». Aunque no opina lo mismo del kalimotxo: «Me gusta mucho. Me llama la atención que pueda pedir alcohol, eso no pasa allí».

Oihane Escoz Seattle, 16 años «Mi nombre llama la atención en Estados Unidos»

Nacida en Seattle, capital del estado de Washington, Oihane Escoz habla con pasión de Gipuzkoa. «Me encanta el paisaje que rodea el lugar, la naturaleza que se respira. Todo es muy bonito aquí», cuenta esta nieta de vizcaínos. Su admiración por la cultura vasca es «cada vez mayor» fruto de la insistencia de su padre. «Mi papá me habló acerca de mis lazos con Euskadi. Desde pequeña me enseñó sobre su cultura y tradiciones». Define el euskera como un «reto difícil de afrontar» aunque la curiosidad por la lengua vasca le motiva para seguir aprendiendo. Reconoce que el euskera es «bastante difícil, pero quiero esforzarme en aprenderlo. Es un idioma que está lleno de significados y me llama mucho la atención». La joven estadounidense ha descubierto en Gipuzkoa que su nombre significa jungla, «y ahora me gusta aún más».

Armand Aubé Canadá, 20 años «El cantante que más escucho es Xabier Lete»

Armand Aubé es un joven estudiante de Lingüística nacido en Canadá con «lejanas» raíces vascas. Sus antepasados vascos se apellidaban Bazterretxe, palabra que encendió su interés por el euskera. «Fue la primera palabra que aprendí en euskera y así surgió mi interés por la cultura vasca», comenta sonriente. Se define como amante de la música vasca, especialmente de algunos artistas: «Los cantantes que más escucho son Xabier Lete y Benito Lertxundi, ambos tradicionales». También tiene una canción favorita en euskera: 'Maria Solt eta Kastero', del cantautator de Orio. De Euskadi se lleva la reserva natural de Urdaibai, aunque reconoce que la elección no es sencilla. «Es difícil decir cuál es mi lugar favorito del País Vasco». Se despide de Euskadi «con pena pero feliz» por la experiencia vivida.