Seaskako ikastolek kexu direla azalduko dute Tourrean Irteerako posizioak Tourraren etapa bat hasi aurretik. / JEFF PACHOUD/AFP Larunbatean Senperetik Ezpeletara egingo den etapa baliatuko dute horretarako, «lasterketa eta txirrindulariak errespetatuz», eta aldarrikapenera biltzeko deia egin diete bizikletazale eta euskaltzaleei

Datorren larunbatean, uztailak 28, Senperen hasi eta Ezpeletan amaiatuko da Tourreko etapa. Igandean Parisen amaituko den lasterketaren azkenaurrekoa izango da, aurtengo edizioko erloju kontrako bakarra, 31 kilometroko zirkuitu batean jokatuko dena. Eta tarte hori baliatuko dute Iparraldeko ikastolek kexu direla azaltzeko. Seaskak ohar baten bidez aurreratu duen moduan, «txirrindularitzaren festa mediatikoa mundu guzian zabalduko da, eta paradaz baliatu nahi dugu munduari jakinarazteko Frantziak tokiko hizkuntzei buruz duen jarrera linguizida».

Seaskak berriro du, hain zuzen, Frantziak «bere menpeko lurraldeetan tokiko hizkuntzak zapaltzen» segitzen duela. «Euskarak, Okzitanierak, Kortsikerak, Bretoinak, Alsazierak, Katalanak eta beste lurralde hizkuntzek, ez dute inolako ezagupenik frantses legeetan, ez dute babesik frantses legeetan», gogoratu dute, nabarmenduz horren ondorioz trabak baino ez dituztela pairatzen hizkuntza horiek bizkortu nahi dituztenek; adibidez, «euskararen motore nagusia diren ikastolek».

«Heldu den ikasturtean 4 000 ikasleen heina gainduko dute ikastolek, eta Emmanuel Macronen gobernu berriak Jean-Michel Blanquer ministroaren bidez, garapen hori oztopatzea erabaki du ezinbestekoak ditugun irakasle postu gehigarriak galeraziz», alegia, nahiz eta «Euskal Elkargoak, Pirinio Atlantikoetako Departamenduak, Akitania Berriak eta Euskal Herriko parlamentariek bat egin» duten Seaskaren eskaerarekin, «Frantses gobernuari bere eskumeneko diren irakasle postuak eman ditzan galdeginez». Macronen gobernuaren erantzun egoki ezak, Seaskaren ustez, «irakaskuntzarako eskubidea ukatu nahi die euskaraz ikasi nahi duten familiei, irakasle postu berriak ez emanez».

Hortaz, Tourra baliatuz, adierazi nahi dute «Euskal Herriak, Frantziak ezagutu nahi ez duen berezko hizkuntza baduela, euskara», eta «Euskal Herrian euskaraz ikasi eta bizi nahi dugula».

'You are in the Basque Country' herri ekimenarekin bat eginik, Seaskak euskalzale eta bizikletazale guztiak deitu ditu 'Kasu, ikastolak Kexu!', 'Ministre Blanquer, ikastola en colère !', 'S.O.S. Ikastola !' banderolak ezartzera Senpere eta Ezpeletako ibilbidean, bai eta 'Kasu Ikastolak Kexu!' orriak inprimatu eta erakustera ibilbidean zehar, eta Larresoron muntatuko den gunean. Betiere «lasterketa eta txirrindulariak errespetatuz».