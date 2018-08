Savia nueva para los donantes de sangre

Tras tres años con datos a la baja, la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa toma aire. Por ahora, se acabaron los mensajes de alarma y alerta ante el descenso de las donaciones en nuestro territorio. Eso sí, que nadie se lleve a engaño. La satisfacción de la entidad no significa que se deban bajar los brazos ni pensar que el ritmo de donaciones de sangre deba disminuir. Como subraya Sabin Urcelay, presidente de la asociación, «por muy bien que estén las reservas no podemos relajarnos». Dos son los aspectos que más satisfacen a los responsables del banco de sangre: los buenos datos de las donaciones en lo que va de año, especialmente en verano, y el compromiso y solidaridad que está mostrando la juventud guipuzcoana en este aspecto.

Reconoce Urcelay que el trabajo con la gente joven «está dando sus frutos» y asegura que «hay cantera de donantes de sangre en Gipuzkoa». El ejemplo más claro se produjo la pasada semana en Mutriku. En pleno mes de agosto, con fiesta y planes varios por doquier, 16 jóvenes de 18 años del municipio costero se acercaron a donar su sangre: «La juventud está concienciada», asevera con rotundidad. El trabajo con los jóvenes no es desde luego flor de un día. La Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa trabaja desde hace años con niños de 11-12 años. Estos participan en talleres en los que se les explica los beneficios que tiene para toda la sociedad la donación de sangre. Además, también hacen «colectas y charlas» en los centros de FP y tienen contacto directo con la universidades situadas en el campus donostiarra. «Debido a la cercanía de nuestra sede a las facultades las jornadas de donación que organizamos a lo largo del año suelen funcionar muy bien», explica Urcelay.

No obstante, desde la entidad no se dan por satisfechos y anuncian que a partir del curso que viene comenzarán a trabajar también con los estudiantes de bachillerato. «Era la franja de edad que nos faltaba por incluir en nuestras charlas y gracias a un acuerdo con Danobat comenzaremos a ofrecer talleres a alumnos de 17-18 años en el Bajo Deba, Costa Urola y algunos de Donostia», anuncia. Durante los siguientes dos cursos el objetivo es llegar a las comarcas de Bidasoa, Oarsoaldea, Tolosaldea, Goierri y Donostialdea. «Nos gustaría poder mantener el contacto con los estudiantes de bachillerato al menos 5 años para después hacer un balance y ver cómo ha funcionado el proyecto», añade.

Los datos que maneja la entidad hacen que el trabajo con la juventud sea más que necesario. «En Gipuzkoa el mayor número de donantes lo tenemos en la franja de edad que va de los 18 a los 23 años», dice Urcelay. Reconoce que al llegar a la treintena su aportación desciende - «algo normal porque es cuando empiezan a organizar su futuro laboral y vital», señala - pero es habitual que tras ese parón retomen el hábito. «La tasa de fidelidad es muy alta y no tenemos franjas de edad sin donantes».

Necesidad de plaquetas

Si la aportación de la juventud guipuzcoana a la donación de sangre es motivo de satisfacción, también lo son los datos que está obteniendo la asociación en este 2018. «En lo que va de año llevamos casi 1.000 extracciones más que en 2017», anuncia el presidente de la entidad. Y reconoce que julio y agosto también «están siendo buenos». Desde el 1 de julio al 19 de agosto la asociación ha realizado 3.179 extracciones, 342 más que el año pasado: «Estamos muy satisfechos con estos datos», insisten. A pesar de reconocer que las cifras globales de los dos meses de verano se logran «en cualquier otro mes del año», consideran que la labor de concienciación está dando sus frutos. De hecho, a nivel de Euskadi «llegamos a julio con unos niveles de reservas mejores que el año pasado. A nivel de glóbulos rojos estamos muy bien, y por poner un pero podríamos estar algo mejor en A negativo», explica Urcelay.

A pesar de estos buenos datos, desde la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa no quieren, ni pueden, bajar los brazos, «estamos muy bien, pero no al 100% de las reservas», quieren dejar claro.

Requisitos para donar Edad Tener más de 18 años y menos de 70 (60 para empezar por primera vez). Peso A partir de 50 kilos. Situación sanitaria Superar una entrevista de salud que asegure que la persona que vaya a donar sangre no haya realizado alguna actividad que le haya podido poner en contacto con algún germen transmisible por la transfusión. Acudir en ayunas a la cita.

Próximas donaciones Hoy En Oñati, herriko plaza, de 10.00 a 13.00 y en el ambulatorio de Pasai Antxo, de 18.30 a 20.30. Mañana Irun, centro social Iraso, de 18.00 a 20.30 y en el ambulatorio de Eibar, de 18.00 a 20.00. Viernes Ambulatorio de Segura, de 17.00 a 20.00.

Cuando se dona la sangre, cuentan, esta se divide en glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Los glóbulos rojos duran 42 días y ofrecen tiempo suficiente para hacer acopio de reservas, pero en el caso de las plaquetas la cosa cambia, «caducan en 5 días». Independientemente de que las reservas estén bien «lo que necesitamos en Euskadi es que cada día haya por lo menos 300 donaciones para poder obtener suficientes plaquetas e ir reponiendo las que caducan y se usan. En Gipuzkoa necesitamos cerca de 100 extracciones para llegar a los objetivos marcados», dice Urcelay. A día de hoy, y a pesar de estar en verano, «vamos a lograr los datos, pero no nos podemos confiar».

Para que todo el mundo tenga claro lo importante que es donar sangre, Urcelay pone un ejemplo práctico de este mismo verano, el de las dos niñas que han recibido medio hígado cada una. «Sin sangre y plasma no se podría haber hecho el trasplante», señala. Y añade: «Como afortunadamente es tan habitual que las neveras estén llenas de sangre, no se valora su importancia en su justa medida. Muchas veces parece que estamos hablando de un medicamento o un antibiótico más, y no es así. Sin sangre, no hay trasplantes». Los datos, una vez más, confirman lo importante que es donar sangre. Solo en Gipuzkoa «20.000 personas al año reciben sangre. Y 3 de cada 4 guipuzcoanos se someterán a un trasplante de sangre a lo largo de su vida». Como insisten desde la asociación, «si la transfusión es un derecho la donación de sangre deber ser una responsabilidad compartida».